Bayern gegen Darmstadt, das 8:0, eine Zirkusnummer von Fußballspiel. In der ersten Halbzeit ließ der Schiedsrichter Martin Petersen – Simsalabim – per Roter Karte gleich drei Spieler vom Feld verschwinden. "Da kommt man natürlich schon ins Stutzen", sagte er hinterher. Dreimal Rot in der ersten Halbzeit, das war vorher noch nie passiert. Doch waren alle drei Entscheidungen vertretbar. Mit der Präzision von Messerwerfern schenkten zehn Münchner neun Darmstädtern in der zweiten Halbzeit dann gleich acht Treffer ein. Das denkwürdigste Kunststück gelang dabei Harry Kane, der mit verbundenen Augen auf einem Hochseil Einrad fuhr und dabei God save the King rückwärts gurgelte, was man an diesem Nachmittag auch für möglich gehalten hätte, stattdessen traf er aber aus 55 Metern ins Tor. Die Darmstädter füllten ihre Rolle als traurige Clowns ebenfalls perfekt aus.