Wer spielt wann gegen wen?

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Bochum gegen Mainz, der Letzte gegen den Vorletzten an einem herbstlichen Freitagabend an der Castroper Straße. Das Flutlicht wird strahlen, Herbert Grönemeyer singen und weit und breit kein Kicker in Sicht sein, der interessant genug ist, um demnächst nach Saudi-Arabien zu wechseln. So war die Bundesliga, als wir uns in sie verliebt haben. Würden wir das heute auch noch tun?

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Bremen gegen Union. Im Volkslied heißt es: Gestern Lust und Freud genossen, heute durch die Brust geschossen, morgen in dem kühlen Grab. In ähnlich gerafftem Tempo verläuft nun die Geschichte von Union Berlin. Vom Dorfsportplatz in die Champions League – und zurück? Am Dienstag verlor Union gegen Neapel 0:1 und zum neunten Mal in Serie. Das Aus in der Vorrunde steht nach drei Spielen praktisch fest. Das wäre an sich kein Drama, aber erstmals wirkt die Einheit der Eisernen brüchig. David Fofana verweigerte bei seiner Auswechslung dem Trainer Urs Fischer den Handschlag. Der Ivorer wurde für zwei Spiele suspendiert. Über Leonardo Bonucci war noch während des Spiels auf dem Account des gewöhnlich gut informierten italienischen Journalisten Fabrizio Romano zu lesen, dass er mit seiner Rolle als Ersatzspieler unzufrieden sei. Bonucci bezeichnete dies als Gerücht, Urs Fischer, der seinem Spieler glaubt, als Ente. Im Sommer platzte der Verein vor Stolz über den großen Namen Bonucci. Dennoch bleibt der Verdacht, dass sich Union bei dem 36-jährigen italienischen Europameister im Regal vergriffen hat. Und auch in der Einschätzung seiner sportlichen Qualität. Die Union-Fans hoffen, dass ihre Vereinsführung eins nicht vergessen hat: Platz 15 in der Bundesliga ist für den Verein nach wie vor ein großer Erfolg.



Wer steht im Blickpunkt?

Christian Streich. Im Breisgau wären sie in diesen Tagen vor Schreck fast mit dem Kopf ins Müsli gefallen: Ihr ewiger Trainer hat in einem Interview übers Aufhören geredet. "Ich spüre, dass ich älter werde. Die Kraft schwindet, es ist nun mal absehbar", erzählte Streich den 11Freunden. Große Aufregung folgte. Der zweitdienstälteste Trainer der Bundesliga will nicht mehr! Stimmt gar nicht, sagte Streich später. Er hatte nur einen schlechten Tag, weil Freiburg 0:5 gegen den VfB Stuttgart verloren hatte. Er mache seine Arbeit noch immer mit großer Freude. Am Sonntag muss er mit dem SC zu den derzeit überragenden Leverkusenern. Und sollte danach eher keine ausführlichen Interviews geben.