Ultras sehen sich als Teil des Widerstands gegen das Establishment. Verbote durch Vereine und Verbände sind für die organisierten Fußballfans Motivation. Es war also keine Überraschung, was im Stadion des Celtic FC aus Glasgow am Mittwochabend auf der prominentesten Bühne des europäischen Fußballs passierte. Der Club hatte seine Fans vor dem Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid explizit dazu aufgerufen, auf das Zeigen von Palästinaflaggen zu verzichten. Doch als die beiden Mannschaften das Feld betraten, war die Kurve der Ultra-Gruppe Green Brigade voller Fahnen in Grün, Weiß, Rot und Schwarz. Auch in anderen Teilen des Stadions wurden unzählige Palästinenserflaggen geschwenkt. Am Sonntag, zum Auswärtsspiel bei den Hibs aus Edinburgh, hatten die Celtic-Fans die Flaggen auch dabei.