Die deutschen Fußballerinnen haben in der Nations League ihre Chance auf die Qualifikation für Olympia 2024 gewahrt. Die AFB-Elf gewann in Sinsheim gegen Wales mit 5:1 (1:1).

"Wir haben es gut gespielt in der ersten Halbzeit, das Einzige, was wir nicht gemacht haben, waren die Tore", sagte der Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch in der ARD. "Dieses Ergebnis wird den Mädels jetzt natürlich helfen."

Lea Schüller (25. und 47. Minute), Giulia Gwinn (80./Foulelfmeter), Sjoeke Nüsken (86.) und die eingewechselte Nicole Anyomi (88.) trafen für die DFB-Auswahl. Vor 20.107 Fans in der Sinsheimer Arena hatte Ceri Holland (42.) zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen.

"Das Manko in der ersten Halbzeit war die Chancenverwertung", sagte Svenja Huth. "Wir haben, glaube ich, mit viel Spielfreude gespielt und uns mit fünf Toren belohnt. Am kommenden Dienstag folgt das nächste Spiel gegen Island. "Geschenkt kriegt keiner was", sagte Hrubesch.

Mehr Tempo

Mehr Tempo hatte Hrubesch gefordert und weniger Kontakte im Spiel mit Ball. Zwar fehlte im Sturmzentrum Kapitänin Alexandra Popp, doch auch ohne die Stürmerin kam die DFB-Elf zu vielversprechenden Chancen.



Hrubesch setzte im Vergleich zum Spiel gegen Island (4:0) neben Lea Schüller für Alexandra Popp, vier Spielerinnen neu in die Startelf. Ann-Kathrin Berger ersetzte Stammtorhüterin Merle Frohms, die wegen einer Gehirnerschütterung fehlte. Svenja Huth vertrat Popp als Kapitänin. Im zentralen Mittelfeld spielten Sara Däbritz und Laura Freigang.