In unserer Kolumne "Grünfläche" schreiben abwechselnd Christof Siemes, Anna Kemper, Oliver Fritsch und Stephan Reich über die Welt des Fußballs. Dieser Artikel ist Teil von ZEIT am Wochenende, Ausgabe 43/2023.

"Ich glaube, bis zum nächsten Revierderby wird es noch eine Weile dauern", schrieb mein jüngerer Bruder am Sonntag in den Familienchat. Gerade hatte Schalke 3:0 gegen Karlsruhe verloren, in der Zweiten Liga. Mein älterer Bruder schrieb sofort zurück: "Vielleicht doch, nächstes Jahr, Revierderby gegen BVB II."

Während sich meine Familie ausmalte, wie man dieses Drittliga-Derby im Westfalenstadion zelebrieren könnte, hatte ich Schalke an diesem Sonntag eigentlich einen Sieg gewünscht. Ich will einfach nicht, dass Schalke weiter absteigt. Im Gegenteil: Ich würde keiner anderen Mannschaft (außer dem BVB) die Meisterschaft so gönnen wie den Schalkern.

Als ich das verkünde, sagt mein Bruder: "Ach Gottchen, das letzte, was die Schalker Fans jetzt brauchen, ist das Mitleid von BVB-Fans!"

Erst fühlte ich mich ertappt. Hatte er recht? Aber dann fragte ich mich, seit wann Mitleid eigentlich als etwas Demütigendes wahrgenommen wird. Mitleid bedeutet Empathiefähigkeit, und davon kann es doch eigentlich nicht genug geben. Oder?

Denn egal, wie groß die Feindschaft der Revierclubs ist, wie real, wie tief empfunden oder auch inszeniert – für mich wohnt ihr auch eine Solidarität inne, vielleicht sogar eine Art verbotene Liebe. Als ich einmal ein Derby auf Schalke erlebt habe, war ich seltsam berührt, als das Steigerlied ertönte. Natürlich ist das inszenierte Folklore, aber wer da zynisch draufguckt, hat im Stadion nichts verloren.

Ich glaube, dass es nicht nur mir so geht. 1997, als der BVB die Champions League gewann und Schalke den Uefa-Cup, wurde diese verbotene Liebe für einen kurzen Moment sogar öffentlich – und im Erschrecken über diese Erkenntnis, dass man sich ja doch sympathischer ist als gedacht, verdrängte man diese Gefühle sofort wieder. Gerade, weil sich der BVB und Schalke örtlich und mental so nah sind, muss man sich umso stärker voneinander abgrenzen.

Und vielleicht wurde in dem Moment auch klar, was verloren ginge, wenn man diese Feindschaft aufgäbe. In meinem Mitleid steckt ja noch etwas anderes: die Sehnsucht nach dem Besonderen. Denn, ganz ehrlich, was gibt es für einen Fan Schöneres als ein Revierderby auf Augenhöhe?

Das Besondere, finde ich, geht der Bundesliga zunehmend verloren. Mustervereine haben sich nach oben gespielt: Hoffenheim, Heidenheim, in der Zweiten Liga Elversberg. Schalke hat gemeinsam mit dem BVB die meisten Fans in Deutschland nach dem FC Bayern. Durch Schalkes Abstieg hat die Bundesliga Fans verloren.



Selbst schuld, sagen die einen, und ich will hier das Leistungsprinzip auch gar nicht aushebeln, aber ich bin davon überzeugt: Würde Schalke Deutscher Meister, würde dort etwas passieren, was Fußball-Deutschland noch nicht erlebt hat.

Bei den Mustervereinen fragt man sich dagegen schon, wer überhaupt zuschaut, wenn Heidenheim gegen Hoffenheim spielt. Und wenn sich jetzt deren Fans von mir schlecht behandelt fühlen, können sie sich sicher sein: Von meinem Mitleid bleiben sie verschont.