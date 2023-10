Dieser Artikel ist Teil von ZEIT am Wochenende, Ausgabe 43/2023.

Das mit der Gleichstellung, das kam erst später. Eigentlich wollte Hiyori Kon nur Sport machen. Sumo. So wie jetzt. Sie betritt den Kampfring, geht in die Hocke und legt ihre Faust auf den sandigen Boden, erst die eine, dann die andere. Sie ist bereit für den Kampf – und fordert damit nicht nur ihre Gegnerin heraus. Der Ring, genannt Dohyo, in dem Kon steht, gilt im Sumo als heilig und darf nicht beschmutzt werden. Frauen gelten als unrein, weil sie menstruieren. Sie dürfen den Ring nicht betreten.