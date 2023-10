Österreich hat gerade einen Oktober mit Rekordhitze erlebt. In Wien liefen die Menschen vergangene Woche noch im T-Shirt rum, nun beginnt am Samstag in Österreich der Ski-Weltcup. In Sölden, Tirol, fahren erst die Frauen, dann die Männer Riesenslalom. In Sölden sah man diese Woche mal wieder ein schon bekanntes Bild: einen weißen Streifen inmitten grau-brauner Felslandschaf. Nun hat es von Donnerstag auf Freitag geschneit und es sieht so aus, wie man sich als Veranstalter wünscht, dass es aussieht. Ein grundsätzliches Problem aber bleibt.



Der Weltcup-Auftakt in Sölden hat Tradition, seit mehr als 20 Jahren findet er dort statt. Er soll die Leute auf die Skipisten treiben. Die Botschaft: Seht her, der Sommer ist rum, rauf auf die Ski. In Österreich sind gerade Ferien, was dem Tourismus sicher auch nicht schadet. Nur hält sich der Winter nicht strikt an diesen Zeitplan. Im vergangenen Jahr musste der Weltcupbeginn wegen Schneemangels abgesagt werden, dabei sollte extra rund um das 4478 Meter und damit vermeintlich schneesichere Matterhorn gefahren werden. Diese neue Abfahrt hat man jetzt in den November verlegt.

Die Rennen in Sölden können diesmal stattfinden. Allerdings mussten dafür im Sommer Bagger auf den Rettenbachgletscher. Im September veröffentlichte Greenpeace einen Bericht, wonach seit April mit Baggern Eis abgetragen werde, um die Piste zu begradigen und dadurch befahrbar zu machen. Laut Greenpeace sind sogar Sprengungen vorgenommen worden. Der Veranstalter schreibt auf Nachfrage von ZEIT ONLINE, es seien "normale Sanierungsmaßnahmen" notwendig gewesen, "aufgrund des Gletscherrückganges (wo wir leider auch nichts dafürkönnen)". Es seien "Felsrippen freigelegt worden (…), um zukünftig ressourcenschonender und nachhaltiger die Piste für die Skifahrer vorbereiten zu können."

An der Uni Innsbruck, keine 100 Kilometer von Sölden entfernt, arbeitet der Gletscherforscher Rainer Prinz. Die Bilder der Bagger am Gletscher hat er gesehen, überrascht haben sie ihn nicht. "Man weiß ja, was in Skigebieten notwendig ist, um sie aufrechtzuerhalten. In dem Fall halt, um ein Spektakel zu ermöglichen", sagt er.

Die Frage ist: Schadet es einem Gletscher, wenn ein Bagger auf ihm rumackert? Prinz sagt, streng genommen tue dieses Einzelereignis dem Gletscher nichts, schiebt aber gleich hinterher: "In Wahrheit ist es trotzdem falsch. Weil es symptomatisch ist für eine Wirtschaftsweise des business as usual."

Fünf Gletscher gibt es in Tirol, sie alle sind streng geschützt. Auf ihnen darf man nicht einfach so herumbaggern. Doch die Gletscherskigebiete sind von dieser Regelung ausgenommen. Wer eine Genehmigung hat, darf eingreifen in die Natur.

Nötig ist das, weil der Rettenbachgletscher wie alle Gletscher Österreichs seit vielen Jahren schmilzt. Die Skifahrlegende Ted Ligety, der einstige Herr der Kurven, beschrieb ihn 2018 als Mondlandschaft. Und weil der Gletscher immer kleiner wird, muss Jahr für Jahr an ihm gearbeitet werden, um überhaupt noch eine Skipiste auf ihm bauen zu können.