In der Auslosung zur Fußball-Europameisterschaft 2016 wurden die 24 antretenden Mannschaften auf sechs Gruppen und zehn Stadien verteilt. Deutschland trifft in der Gruppe C auf die Ukraine, Polen und Nordirland. Gruppe A besteht aus Frankreich, Rumänien, Albanien und der Schweiz. Gruppe B setzt sich aus England, Russland, Wales und der Slowakei zusammen. In Gruppe D spielen Spanien, Tschechien, die Türkei und Kroatien gegeneinander. Belgien, Italien, Irland und Schweden spielen in Gruppe E. Die Gruppe F bilden Portugal, Island, Österreich und Ungarn.

Für die Topfeinteilung bei der Auslosung für die Europameisterschaft wird die aktuelle Uefa-Rangliste herangezogen. In dieses Ranking der europäischen Nationalmannschaften fließen die Ergebnisse der EM 2012 (20%), der WM 2014 (40%) und der EM-Qualifikation (40%) ein. Neben dem Gastgeberland Frankreich qualifizierten sich so auch der amtierende Weltmeister Deutschland, der amtierende Europameister Spanien, England, Belgien und Portugal für Topf eins.



Ergebnisse der Qualifikationsphase

Der letzte Spieltag der vorigen Gruppenphase der Qualifikation war der 13. Oktober 2015. Alle Gruppensieger und Zweitplatzierten sowie der beste Drittplatzierte waren automatisch für die Fußball-EM 2016 qualifiziert. Die vier übrigen Startplätze wurden in den Play-offs der acht Drittplazierten vergeben. Die Sieger der Play-offs, die am 17. November endeten, waren Irland, Ungarn, Schweden und die Ukraine. Irland sicherte sich mit dem Sieg gegen Bosnien-Herzegowina die dritte EM-Teilnahme seiner Geschichte. Ungarn konnte sich mit zwei Siegen gegen Norwegen zum ersten Mal seit über vierzig Jahren für eine Fußball-EM qualifizieren. Schweden setzte sich gegen Dänemark und die Ukraine gegen Slowenien durch.

Die deutsche Nationalmannschaft hatte sich zuvor mit einem angestrengten 2:1-Sieg gegen Georgien qualifiziert. Deutschland ist damit zum zwölften Mal nacheinander seit 1972 bei einer Europameisterschaft dabei. Auch Polen konnte sich in der Qualifikationsphase einen Platz in der EM erspielen. Der polnische Nationalstürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat beim Spiel gegen Irland mit seinem 13. Tor den Rekord in einer EM-Qualifikation geknackt. So viele Tore hatte zuvor nur David Healy (Nordirland) in den Ausscheidungsspielen für die EM 2008 erzielt. Die Niederlande verpassten die Chance auf einen Platz in der Endrunde. Der WM-Dritte schied nach einem 2:3 gegen die Tschechische Republik aus, die nun 2016 bei der EM spielen darf.

Außerdem ergaben die Spiele der Qualifikationsphase, dass die Türkei, Ungarn, Nordirland, Italien, Kroatien, die Schweiz, Rumänien, Wales, Russland und Albanien in der Europameisterschaft antreten dürfen. Die Albaner dürfen dabei zum ersten Mal in einer EM-Endrunde spielen. Auch Islands Unentschieden gegen Kasachstan sicherte der isländischen Mannschaft zum ersten Mal die Teilnahme an einer Europameisterschaft. Österreich schaffte die Qualifikation das erste Mal sportlich – im Jahr 2008 war das Land Gastgeber und so automatisch qualifiziert.

Ausschreitungen bei Qualifikationsspielen

Die Qualifikation verließ bislang nicht immer sportlich einwandfrei. Die Uefa hat das kroatische Team beispielsweise schon mehrfach für rassistische Äußerungen seiner Fans bestraft. Wegen eines in den Rasen eingebrannten Hakenkreuzes hatte der Verband entschieden, dem Team einen Punkt abzuziehen. Außerdem müssen sie zwei Geisterspiele bestreiten und eine Geldstrafe zahlen. Nach der Niederlage gegen Norwegen (0:2) und dem Unentschieden gegen Aserbaidschan (0:0) hatte Kroatien außerdem mitten in der Qualifikation seinen Trainer Niko Kovac, ein ehemaliger Bayern-Profi, entlassen. Sein Nachfolger ist Ante Cacic, der vorher Trainer bei Lokomotive Zagreb war.



Andere Partien der Hinrunde liefen ebenfalls nicht reibungslos ab. Im Duell zwischen Serbien und Albanien brach der Schiedsrichter das Spiel ab, nachdem kurz vor Ende der ersten Halbzeit eine Drohne mit großalbanischer Flagge über das Feld schwebte. Zuschauer stürmten auf das Feld und lieferten sich mit Spielern heftige Auseinandersetzungen. Das Spiel wurde zunächst als 3:0-Sieg für Serbien gewertet, allerdings wurden Serbien diese drei Punkte wieder abgezogen. Beide Mannschaften müssen außerdem eine Geldstrafe zahlen.

In der Begegnung zwischen Montenegro und Russland musste das Spiel zunächst unterbrochen werden, nachdem der russische Torwart von einem Feuerwerkskörper getroffen wurde. 35 Minuten später pfiff der Schiedsrichter die Partie zwar wieder an, nach Auseinandersetzungen zwischen den Spielern brach er es aber in der zweiten Hälfte ab. Die Uefa wertete das Spiel mit 3:0 für Russland.

Mehr Mannschaften, mehr Spiele

Einiges wird neu sein bei der Fußball-EM 2016: Die Uefa hat beschlossen, das Turnier mit 24 Teams anstatt der üblichen 16 stattfinden zu lassen. Somit spielen die Mannschaften wie bei WM-Turnieren ein Achtelfinale. Wegen der höheren Teilnehmerzahl stehen 20 zusätzliche Begegnungen im Spielplan. Die Fußball-Europameisterschaft 2016 wird in zehn Stadien gespielt. Außerdem verlängerte die Uefa die Fußball-EM um eine, auf vier Wochen.



Das Eröffnungsspiel findet am 10. Juni 2016 in Saint-Denis statt. Frankreichs Gegner in dieser Partie ist Rumänien. Im ersten Spiel der Deutschen geht es am 12. Juni in Lille gegen die Ukraine. Am 16. Juni spielt die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in Saint-Denis gegen Polen und am 21. Juni im Pariser Prinzenparkstadion gegen Nordirland. Das Finale steigt am 10. Juli im Stade de France bei Paris.