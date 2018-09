Die Entscheidung das Spiel abzusagen, sei "alternativlos" gewesen, sagte DFB-Präsident Theo Zwanziger am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Bonn. Die Partie gegen den WM-Teilnehmer hätte am Samstag in Köln stattfinden sollen. "Wir müssen auch einmal innehalten können", begründete der Verbandschef die Absage.



Die bestürzten Reaktionen der Spieler hätten die Entscheidung maßgeblich beeinflusst. Zwanziger berichtete von einem am Vormittag geführten Gespräch mit der sportlichen Leitung um Bundestrainer Joachim Löw und dem Spielerrat um Kapitän Michael Ballack, "auf dessen Inhalt und Ernsthaftigkeit ich sehr, sehr stolz bin". Er habe Spieler erlebt, "die nicht sofort wieder zur Tagesordnung übergehen, sondern ehrliche Trauer zeigen und die zeigen, dass sie dafür Zeit brauchen".



Die Mannschaft verließ noch am Nachmittag das Quartier in Bonn. Sie soll am Sonntag nach der geplanten Trauerfeier für Enke wieder in Düsseldorf zusammenkommen, um sich dann auf das Länderspiel am Mittwoch kommender Woche in Gelsenkirchen gegen die Elfenbeinküste vorzubereiten. "Die Mannschaft will sich von Robert verabschieden. Es hätte auch ein Abschiedsspiel sein können, aber es ist ein klares Gefühl, dass es zu früh käme", sagte Teammanager Oliver Bierhoff.



Der achtmalige Nationalspieler Enke, der nicht zum Kader für die letzten Länderspiele des Jahres zählte, hatte sich am Dienstagabend nahe Hannover vor einen Zug geworfen. Der Schlussmann von Hannover 96 hatte schon seit Jahren unter Depressionen gelitten. "Keiner, aber wirklich keiner, hat irgendeinen Anlass gehabt, zu glauben, dass Robert Enke an dieser Krankheit leidet", sagte Bierhoff.

Den Spielern von Enkes Bundesligavereins Hannover 96 wurde freigestellt, ob sie in dieser Woche trainieren wollen. Erst am Montag soll der reguläre Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden. Der Verein erwägt, künftig einen Psychologen in seinen Betreuerstab aufzunehmen. Das Trikot mit Enkes Rückennummer 1 wird eventuell nie mehr vergeben. In Gedenken an ihren Kollegen werden die Mannschaften der Ersten und Zweiten Liga am 13. Spieltag mit Trauerflor auflaufen. Zudem gab die Deutsche Fußball Liga bekannt, dass es vor den 18 Partien am übernächsten Wochenende eine Gedenkminute für den Profi geben wird.