Joachim Löw hat sich enttäuscht über die gescheiterte Vertragsverlängerung gezeigt und die DFB-Spitze kritisiert: "Ganz bewusst haben wir uns in den vergangenen Wochen nicht konkret zur Vertragssituation geäußert. Umso verwunderter sind wir über die plötzlich in der Öffentlichkeit diskutierten angeblichen Vertragsdetails. Dadurch sind viele Unwahrheiten in Umlauf gekommen."

Gestern war eine Einigung zwischen dem DFB und Löw und Manager Oliver Bierhoff gescheitert. Bereits vor der Sitzung hatte die Bild-Zeitung angebliche Forderungen Bierhoffs und Löws gemeldet, an der die Einigung letztlich gescheitert sein soll. Nach Informationen verschiedener anderer Medien handelt es sich um eine gezielte und halbwahre Indiskretion, die die sportliche Leitung der Nationalmannschaft diskreditieren sollte.

Demnach sollen Löw und Bierhoff einmalige Bonuszahlungen in Millionenhöhe gefordert haben und ein Vetorecht Bierhoffs bei einer etwaigen Nachfolger-Suche für Löw.

Offenbar haben Teile des achtzehnköpfigen DFB-Präsidiums nun die Chance genutzt, um Bierhoff und Löw in die Schranken zu weisen. Vor allem Bierhoff und im Zuge dessen auch Löw sind vielen im DFB fremd geworden. Bierhoff verkörpert, im gleichen Verständnis wie Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann, eine amerikanisch angehauchte Kultur des starken Managements. Der DFB hingegen pflegt allen Modernisierungen zum Trotz weiterhin das Vereinswesen – und will seinen Einfluss auf die Nationalmannschaft nicht verlieren.

Dass sich Löw nun öffentlich wehrt, ist bemerkenswert, gilt er doch als loyaler DFB-Mitarbeiter, der sich bisher an eine Regel hielt, die er von seinen Spielern immer wieder selbst eingefordert hat: Kritik ist intern zu äußern. Außerdem kündigte Löw an, sich "zu gegebener Zeit" präzise über die Vertragsdebatten und die Hintergründe zu äußern. Das kann man durchaus als Drohung verstehen.

"Unsere ganze Konzentration gilt seit sechs Jahren dem Erfolg der Nationalmannschaft – auch im Sinne der Entwicklung und Reputation des deutschen Fußballs. Dabei stehen Teamwork, Loyalität und Respekt an erster Stelle für mich", sagte der Bundestrainer. Ungeachtet von der Enttäuschung fügte er hinzu: "In diesem Sinne werden wir uns in den nächsten Wochen intensiv auf die WM in Südafrika vorbereiten."