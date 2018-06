1/11

Mehrere Tausend Studenten gingen in London auf die Straße, um gegen die geplante drastische Erhöhung der Studiengebühren zu demonstrieren. Die Regierung will die zulässige Obergrenze für Gebühren im kommenden Jahr auf 9.000 Pfund (etwa 10.500 Euro) festlegen. Fordern Unis Gebühren in dieser Höhe, bedeutet das eine Verdreifachung.