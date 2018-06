Inhalt Seite 1 — Ein deutscher Student im Griff der türkischen Justiz Seite 2 — Mullbinden als Indiz Auf einer Seite lesen

Deniz Schmick verbringt gerade ein Studienjahr in der Türkei, als in Istanbul Tausende auf die Straßen gehen. Im ganzen Land protestieren vor allem junge Menschen gegen die Politik des Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Am Rande einer der Demonstrationen wird der Deutsche als angeblicher Gewalttäter festgenommen – aus einer Istanbuler Kneipe heraus, in der er friedlich einen Eistee trinkt.



Aus dem Kneipenabend mit Freunden ist für den heute 28-Jährigen ein juristischer Alptraum geworden, der seine Lebensplanung über den Haufen warf. Ein Istanbuler Gericht verhandelt am Dienstag gegen Schmick und rund 300 weitere Beschuldigte.

Schmick selber schreibt derzeit in Betzdorf im Westerwald an seiner Diplomarbeit, mit der er sein Maschinenbau-Studium beenden will. Zu seinem Prozess reist er nicht an – er dürfte spätestens bei der Passkontrolle gestoppt werden, denn das Gericht hat Haftbefehl erlassen. Aus Schmicks Sicht ist das Verfahren, das im Februar begonnen hat, eine Farce. "Ich habe davon nur aus türkischen Medien erfahren. Mich hat niemand über die Gerichtsverhandlung informiert."

Fast wäre der Student – der aus einer deutsch-türkischen Familie stammt – der Justiz daher nichtsahnend ins Netz gegangen. Schmick sagt, er habe vor einigen Monaten Freunde in der Türkei besuchen wollen. Zuvor habe seine türkische Mutter sich bei einer Reise nach Istanbul erkundigt, ob gegen ihren Sohn etwas vorliege. "Die Polizisten haben ihr gesagt, es gebe kein Problem, ich könne einreisen." Sicherheitshalber habe seine Familie einen befreundeten Anwalt gebeten nachzuhören. "Dann hat sich herausgestellt, dass es zu dem Zeitpunkt schon einen Haftbefehl gegen mich gab."