Wenn Lulu lacht, blitzen ihre Goldzähne auf. "Mein Leben war nicht immer Sex, Drugs and Rock’n’Roll", sagt sie und nippt an ihrem Tässchen Earl Grey mit Milch. "Nur manchmal." Gerade ist es mehr Reggae als Rock’n’Roll – etwas zurückgelehnt und weniger energisch, aber auf keinen Fall Mainstream.

Lulu, 61 Jahre, sitzt auf dem Balkon ihrer WG in Berlin-Britz. Vor neun Monaten ist sie aus Dublin gekommen, um hier zu studieren. Louise Sinnott, genannt Lulu, ist wohl eine der ältesten Erasmus-Studenten. Und sie ist so ganz anders als viele ihrer Kommilitonen: experimentierfreudig, pflichtvergessen und angstfrei.

Der Schlüsselmoment war die Scheidung von ihrem ersten Mann. Da war sie 30 Jahre alt. "Ich merkte: Es tut mir gut, Dinge zu beenden, mit denen ich nicht zufrieden bin", sagt sie.



Und so ließ Lulu sich seitdem treiben. Nach San Francisco reiste sie ohne Papiere, in Mexiko verkaufte sie amerikanischen Touristen selbstgedrehte Videos von deren Tauchausflügen. Lulu war wie ein bunter Vogel, der durch die Welt flattert. Seit einigen Jahren kehrt sie regelmäßig nach Irland zurück. Dort hat sie ein Haus mit Mann Barry, der sie seit gut 40 Jahren begleitet und mit dem sie eine Tochter hat. Sie selbst nennt ihr Haus perch, ihre Vogelstange.

In einem Alter, in dem andere den Herbst des Lebens aussitzen, hat Lulu noch einmal Reißaus genommen. Die Krankenpflegerin machte eine Weiterbildung, begann sich für menschliche Motivation und Sucht zu interessieren – und nahm in Dublin ein Psychologiestudium auf. Von etwa 100 Studenten ihres Jahrgangs gingen nur zehn ins Ausland, und niemand außer Lulu entschied sich für ein nicht englischsprachiges Land. Dabei sprach auch Lulu kaum Deutsch.



An der Freien Universität hat sie aber zunächst ein anderes Problem: "Anfangs hielten mich meine Kommilitonen für eine Dozentin." Lulu ist eine junge Frau im Körper einer Frühsechzigerin. Ihre schulterlangen, grauen Haare trägt sie offen. Die Jahre haben Spuren im Gesicht hinterlassen, doch die Falten umspielen einen Mund, der frech lacht und Sätze sagt wie: "Meine beiden Mitbewohner sind ziemliche Hipster." Oder: "Ich bin total verliebt in Berlin." Und natürlich hat sie ein eigenes Blog. Die deutsche Effizienz sei ein Mythos, schreibt sie da. Von allem habe sie gestempelte Kopien gebraucht, gleichzeitig musste sie alles noch einmal online ausfüllen, auf verwirrenden Homepages.