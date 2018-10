Jenny Riffle inszeniert ihren Freund wie einen Abenteurer. Sie ist seit zehn Jahren mit Riley zusammen. Der zieht durch die Wälder Amerikas, seitdem er als Kind Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn gelesen hat. "Es geht mir nicht darum, ihn möglichst wirklichkeitsgetreu abzubilden", sagt die junge Fotografin, die an der School of Visual Arts in New York ihren Master in Foto, Video and Related Media machte. "Stattdessen habe ich versucht, die Stimmungen und die Kindheitserinnerungen einzufangen, die er verkörpert."