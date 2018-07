Studenten-Bashing liegt bei Dozenten im Trend. Unser Autor hält dagegen. Über die Liebe zum Professorenjob und Studenten, die erwachsener sind als zu seinen Zeiten

ZEIT ONLINE hat in der vergangenen Woche eine Replik an den Konstanzer Professor Axel Meyer veröffentlicht. Dieser hatte in der "FAZ" einen Nachruf auf die "Ehre und Ehrlichkeit" der deutschen Studenten verfasst. Es folgt der Aufruf seines Kollegen Rüdiger Bachmann, der schreibt: Schluss mit dem Bashing!



Auch ich war von dem sauertöpfischen Ton des Konstanzer Kollegen Meyer überrascht. Klar, es ist nicht so schön, wenn einem das Büro aufgebrochen wird. Da kann man schon mal miesepetrig werden. Aber den Frust dann mit "Früher-war-alles-besser"- oder "In-den-USA-ist-alles-besser"-Moralin gewürzt in der FAZ rauszuhauen – da hätte der Kollege doch erst einmal tief durchatmen sollen, um wieder einen kühlen Kopf zu bekommen. Um es aber auch ganz klar zu sagen: Dass der Konstanzer Rektor jetzt eine Untersuchung einleiten will, um mögliche Konsequenzen für Kollegen Meyer zu prüfen – das geht gar nicht. Meyer sollte seine Meinung sagen dürfen.

Meine Erfahrung ist eine ganz andere: Ich finde heutige Studenten klasse. Natürlich ist mit Bologna vieles auch schlechter geworden, die Kollegen in Deutschland sind zu Recht frustriert. Wir haben in Deutschland weiß Gott viele Probleme an den Hochschulen, aber die Studenten kommen da irgendwo auf Platz 327 dieser Liste. Sie können ja nichts dafür.



Natürlich versuchen Studenten manchmal zu tricksen, aber das gab es immer schon und auch und gerade in den USA, wo ich gerade lehre. Das Tricksen stört mich in der Tat weniger als die Tatsachen, dass, wenn ich sie erwische und Konsequenzen ziehen will, man mit Papas Anwalt aufkreuzt und die Konsequenzen nicht tragen will.

Nein, heutige Studenten sind – anders als das gängige Klischee – in gewissem Sinne viel erwachsener als ich damals jedenfalls war. Sie informieren sich, sie wissen, wo es gute Studienbedingungen gibt, sie wählen – sicherlich erleichtert durch die besseren Informationstechnologien – nicht einfach irgendwelche Studienfächer oder Studienorte. Sie kümmern sich um beides, um Praktika und um ihre Mitmenschen. Und das geht weiter in den höheren Studienabschnitten: Wenn ich jedes Jahr die Lebensläufe der Bewerber um die Doktorandenplätze sehe, wenn ich die Dissertationen sehe, die in meinem Fach auf den Markt kommen, da muss ich mir kleinlaut eingestehen, dass ich wahrscheinlich mit meinen damaligen Unterlagen heute weder eine Doktorandenstelle noch eine Juniorprofessur bekommen würde.

Rüdiger Bachmann ist Associate Professor of Economics an der Notre Dame Universität, Indiana, USA. Er ist auch der Nachwuchsbeauftragte des Vereins für Socialpolitik. Nach seinem Doktoratsstudium in Yale ist er nach Stationen an der Universität Michigan, der RWTH Aachen und der Universität Frankfurt 2014 wieder in die USA zurückgekehrt.

Das mag man alles langweilig, brav, bieder und angepasst finden, aber mir gefällt es besser als das revolutionäre Testosteron und die schlechte Körperhygiene der Kommilitonen zu und vor meiner Zeit als Student. Meine Erfahrung und mein Rat an die Kollegen ist: Nehmen Sie sich einfach mal Zeit, Ihre Studenten besser kennenzulernen, Sie werden Erstaunliches und Positives dabei lernen. Für mich gibt es keinen schöneren Beruf, auch und gerade weil er einen jung hält, jedenfalls dann, wenn man sich auf die neuen Generationen einlässt und auch mal zuhört.



Und wenn man in Gestus und Tat klar macht, dass man nicht an einer Einbahnstraße interessiert ist, dann hören einem die Studenten auch interessiert, ja geradezu wissbegierig zu. Die wissen schon, dass sie was von uns Professoren lernen können. Umgekehrt gilt aber auch für die Studenten: Gehen Sie zu Ihren Professoren, reden Sie mit denen, erzählen Sie ihnen, was Sie interessiert und bewegt und was Sie vielleicht noch nicht wissen, aber gerne wissen würden, und Sie werden sicherlich so manches lernen. Ein Biergartenbesuch (so wie in meiner Frankfurter Zeit) leistet da Erstaunliches und bricht manches Eis. Und, ja, Professoren und Studenten, fetzen Sie sich durchaus auch mal, das gehört dazu, aber wichtig ist, dass man immer miteinander redet – und Bier trinkt.