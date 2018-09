Berlin (dpa) - Die Bundesregierung fördert in den neuen Ländern künftig mit 150 Millionen Euro das Zusammenspiel von jungen Wissenschaftlern und Unternehmen bei der Entwicklung von Technologie- Produkten. Dazu hat das Kabinett am Mittwoch in Berlin das neue Förderprogramm "InnoProfile" beschlossen. Bis 2012 sollen damit Kooperationen von Forschergruppen, Hochschulen und Instituten und der regionalen Wirtschaft unterstützt werden, teilte Bundesforschungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD) mit.

Das Programm ergänzt die bereits laufende Forschungsinitiativen des Bundes in den neuen Ländern. Inzwischen fließe jeder vierte Euro für die Forschungsförderung nach Ostdeutschland, sagte Bulmahn. Allein für die "Innovationsinitiative Unternehmen Region" würden von 1999 bis 2007 mehr als 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. In den geförderten forschungsintensiven Unternehmen sei seitdem die Zahl des Beschäftigten um zehn Prozent gestiegen.

Der Thüringer SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider sagte, mit dem Programm solle ein deutliches Signal gegen die Abwanderung qualifizierter Fachkräfte aus den neuen Ländern gesetzt werden. Bei der Ansiedlungen von neuen Unternehmen werde das Fachkräftepotenzial oft zur entscheidenden Standortfrage. Schneider ist im Bundestags- Haushaltsschuss für den Forschungsetat verantwortlich.