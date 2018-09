Seit jetzt 15 Jahren können Studierende im bulgarischen Sofia einen anerkannten deutschen Diplomabschluss erwerben. In Zusammenarbeit mit den Universitäten Karlsruhe und Braunschweig bietet die Fakultät für deutsche Ingenieur und Betriebswirtschaftsausbildung der Uni Sofia ein Studium in Maschinenbau, BWL oder Informatik an. Die rund 150 Studienplätze an der Deutschen Fakultät sind heiß begehrt.

In Informatik etwa kommen acht Bewerber auf einen Platz. Und seine Absolventen hat er bisher alle untergebracht, sagt Dekan Ilia Boyadjiev: "Ich muss jedes Jahr sogar Anfragen von deutschen Firmen zurückweisen, weil es nicht genügend Absolventen gibt. Es ist nicht leicht die Qualität der Lehre einer deutschen Uni zu erreichen und wir haben das geschafft. Erstens weil wir durch die DAAD Finanzierung gute Labore haben, und dann konnten sich die Dozenten in Deutschland weiterqualifizieren, da sind wir sehr stolz."

Den bulgarischen Master und das deutsche Diplom haben die Studenten am Ende in der Tasche. Studiert wird nach deutschem Lehrplan, deutscher Prüfungsordnung und vor allem auf Deutsch. Kontakte mit deutschen Universitäten haben in Bulgarien eine lange Tradition, erzählt Boyadjiev: "Zum Beispiel allein in Karlsruhe haben bis 1944 über 400 Bulgaren studiert. Außerdem ist die deutsche Sprache in Bulgarien sehr verbreitet. Wir haben über 40 Schulen, wo man komplett in Deutsch unterrichtet."

An der deutschen Fakultät in Sofia sind Blockveranstaltungen von deutschen Professoren fester Bestandteil des Studiums. Wie der Karlsruher Informatiker Peter Deussen opfern deutschen Gäste dafür ihre Freizeit, und das sogar gerne: "Die Studenten, die ich dort kennen gelernt habe, waren alle sehr motiviert, sehr fleißig. Das hat wirklich Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten, und das zeigt sich auch bei den Studenten, die wir hier haben, die ragen wirklich heraus aus der Masse der Studierenden."

Die bulgarischen Studenten können nicht nur Auslandssemester an den deutschen Partneruniversitäten machen, sondern bekommen auch Praktika in der Industrie vermittelt. Der Karlsruher Programmkoordinator André Richter ist damit auch für die Firmen ein Ansprechpartner geworden: "Gerade für deutsche Firmen, die den Schritt nach Bulgarien gehen, wir haben uns über die Jahre einfach Know-how angeeignet, in der Organisation und im Kontakt mit den Behörden. Das kann auch für Firmen sehr wichtig sein."

Diese Nähe zu deutschen Firmen in Bulgarien und die guten Berufschancen- das zählt für die Studenten wie den 23-jährigen Asen Milanov: Er macht gerade in Karlsruhe sein Auslandssemester - am Studiengang schätzt er vor allem das internationale Klima in Sofia: "Die Dozenten kennen alle Studenten, der Dekan kennt auch alle Studenten fast persönlich, und es kommen auch neue Studenten und Dozenten etwa von Serbien und Albanien, also man ist bereit etwas Neues anzunehmen."

Seit mittlerweile fünf Jahren sind auch Studierende und Dozenten aus den Nachbarländern am Balkan mit im Boot. Per DAAD-Stipendium kommen sie nach Sofia und nach Deutschland. Für Dekan Ilia Boyadjiev ein Stück gelebte Völkerverständigung: "Da sind Leute aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, vom Kosovo und Montenegro, die nicht weit von ihren Heimatorten aber nach einem deutschen Modell studieren, das ist wichtig, aber noch wichtiger ist, dass sie zusammen studieren, zusammen wohnen und zusammen leben und alle Hemmnisse überwinden."