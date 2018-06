Dass am Sabbat für gläubige Juden Ruhepause ist, merke man auch an den niedrigen Klickzahlen, sagt Tamir Einy, 22. Knapp 600 Mitglieder hat seine Community Jewgether.org, eine Online-Bettenbörse nur für Juden. Aber nur rund 40 von ihnen sind von Freitagabend bis Samstag online.

Tamir, Student der Ingenieurwissenschaften am Technion in Haifa, betet zwar jeden Sabbat, hält sich ansonsten aber nicht strikt an die Regeln seiner Religion. Er wurde säkular erzogen, ist in keiner Gemeinde. Dennoch ist die Religion für ihn unverzichtbares Ritual, ein Zeichen der Zusammengehörigkeit, vor allem außerhalb Israels. Und er trägt einen Teil dazu bei.

Im vergangenen Sommer ging Tamirs Website Jewgether.org online. Mitglieder finden hier kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten auf der ganzen Welt. Die Seite orientiert sich an ihrem großen Bruder Couchsurfing.com: Das Prinzip ist gleich, bis auf die jüdischen Angaben ähneln auch die Nutzerprofile denen der größten virtuellen Bettenbörse, die inzwischen mehr als eine Million Mitglieder hat. Auch Tamir besitzt bei dem Original einen Account, allerdings erst seit ein paar Monaten. Als er die jüdische Exklusivvariante gründete, hatte er noch nie online um einen Schlafplatz gebeten.

Die Idee für Jewgether.org entsprang weniger feurigen Idealen oder einer religiösen Mission als pragmatischen Überlegungen: Als er im Sommer 2008 mit Freunden einen Road-Trip von San Francisco entlang der Westküste der USA unternahm, suchten sie einen Schlafplatz im kalifornischen Santa Cruz. Sie kamen zu einer Synagoge, eine Familie lud sie spontan zum Sabbatessen ein. Zusammen saßen sie um den Abendbrottisch, die Eltern und ihre Kinder, die zwar nur gebrochen Hebräisch sprachen, aber alles über Israel wussten. Sie tranken Wein und redeten die ganze Nacht. Das Erlebnis hat Tamir nicht vergessen.

2008 begann er mit einer studentischen Projektgruppe an dem Konzept einer jüdischen Reise-Community zu tüfteln. Anfangs waren 20 Studenten beteiligt, sie gründeten eine Jewgether-Gruppe auf Facebook, die schnell mehrere hundert Mitglieder hatte. Doron Samish, 25, der in Tel Aviv Philosophie studiert, zweifelte an der Idee, stritt sich stundenlang mit Tamir: Warum nur für Juden? Müssen wir uns wirklich so ausschließen? Kapseln wir uns nicht immer mehr ab? Doch Doron ließ sich überzeugen, neben Tamir wurde er zu einem der Gründer von Jewgether.org. Zusammen mit Boaz, einem weiteren Freund, arbeiteten sie weiter an ihrer Idee und akquirierten Spenden von jüdischen Organisationen. Im Juni dann der Launch – und trotzdem: Skepsis blieb.