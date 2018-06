In Großbritannien gibt es kein Bildungsministerium mehr, es wurde auf andere Ressorts verteilt. Die Hochschulpolitik wanderte im Juni 2009 zum Wirtschaftsministerium. Im zuständigen "Department for Business, Innovation and Skills" – einer Abteilung, in deren Namen sich keine klassischen Bildungsziele mehr finden – tüftelt man nun an den Zahlen der Zukunft. Es sind Kürzungssummen, denn derzeit beträgt das britische Haushaltsdefizit 12,6 Prozent. Die Briten müssen sparen, 57 Milliarden Pfund insgesamt. 950 Millionen Pfund, etwa 1,1 Milliarden Euro, soll allein bei den Hochschulen gestrichen werden. So klingt das Versprechen der regierenden Labour-Partei, 50 Prozent eines Jahrgangs künftig ein Studium zu ermöglichen, nun nach britischem Humor der schwärzesten Art.

"Man lässt eine ganze Generation im Stich", klagt Sally Hunt, Generalsekretärin der Universitätsgewerkschaft UCU. Ausgerechnet für das Herbstsemester erwartet die Insel so viele Studienbewerber wie noch nie, doch rund 300.000 von ihnen werden wohl abgelehnt. Wie Deutschland gibt Großbritannien rund ein Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die Finanzierung der Hochschulen aus. Das ist weniger als der OECD-Durchschnitt, obwohl Tony Blair die Investitionen stark ausgebaut hatte.

Das tat nicht zuletzt den erst Anfang der 1990er Jahre aus Fachhochschulen entstandenen, so genannten "Neuen Universitäten" gut. Doch gerade diese, im buchstäblichen Sinne lehrreichen Einrichtungen mit vergleichsweise vielen Studenten und wenig Forschung, müssen nun leiden: Bis zu einem Viertel der Lehrenden soll entlassen, Forschungsgelder nur noch an einige wenige Schwerpunktinstitutionen vergeben und die Studiengebühren von derzeit rund 3600 Pfund im Jahr verdoppelt werden. Von der Universitätsgewerkschaft über Studentenverbände bis hin zur Russel Group, dem Verband der Spitzenuniversitäten wie Oxford und Cambridge, ist man sich einig: Es ist ein Albtraum.

Doch albtraumhaft muten den britischen Akademikern nicht nur die Finanzdefizite, sondern besonders Reformen an, mit denen das akademische Selbstverständnis und sämtliche Fakultätsstrukturen umgekrempelt werden könnten. Die Schlagworte der Stunde lauten: Fast-track und impact. Britische Universitäten müssten also "fast-track degrees" anbieten, Blitzabschlüsse. Bis zum Bachelor studiert man dann nur zwei, nicht mehr drei Jahre, die Trimesterstruktur müsste sich verändern: Bisher wird 21 bis 24 Wochen des Jahres unterrichtet. In der übrigen Zeit finden in den Seminarräumen Summer Schools und Sprachkurszentren statt. Damit verdienen die Unis sich etwas Geld hinzu.

"Doch mehr Blitzstudiengänge bedeuten vor allem zwangsläufig viel weniger Forschung", fassen es Kritiker des Wirtschaftsministers Peter Mandelson wie der Londoner Philosophieprofessor Jonathan Wolff zusammen. Auf die Frage, was genau sich denn hinter "impact" verberge, antwortet Wolff trocken: "Das ist das Problem. Keiner weiß es." Bislang ist dieses Zauberwort der Wissenschaftspolitik, im Deutschen vielleicht am ehesten als "Wirkungskraft" zu übersetzen, durch Fachzeitschriften geprägt. Wissenschaftler weltweit versuchen, in Medien mit hohem "Impact-Factor" zu veröffentlichen. So sammeln sie Punkte, die auf die Karriere angerechnet werden.