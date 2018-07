Um eine bessere Integration muslimischer Mitbürger zu erreichen, sollen in Zukunft Lehrer für islamische Theologie in eigenen Zentren an deutschen Unis ausgebildet werden. Das erste Institut soll im Herbst eröffnen.

Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) kündigte das auf einer Tagung zum Thema Islamische Studien in Deutschland in Köln an. Religionslehrer, Imame und Nachwuchswissenschaftler sollen eine fundierte Ausbildung an einer staatlichen Hochschule und nicht in privaten Einrichtungen erhalten. An welcher Uni der erste Studiengang eingerichtet wird, steht aber noch nicht fest.

Vor Ort sollen theologisch kompetente Beiräte entstehen, die über Inhalte und Standards mit entscheiden. Diese Beiräte gelten als Schnittstelle zwischen Staat und muslimischer Glaubensgemeinschaft.

Zentren für islamische-theologische Forschung und Ausbildung sollen zunächst an zwei bis drei Hochschulen entstehen. Sie sollen dort eingerichtet werden, wo sie am besten in das gesamte Gefüge einer Hochschule passen, sagte der Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Peter Strohschneider. "Wir wollen islamische Studien dort anbinden, wo es Orient- und Asienwissenschaft der muslimisch geprägten Gesellschaft gibt." Dabei werde sich Deutschland islamisch-theologischer Kompetenz aus dem Ausland vergewissern müssen. In den Medien wurde unter anderem die Hochschule Tübingen als Kandidat genannt.

Die Hochschulangebote sollen eine Antwort auf die pluraler gewordene deutsche Gesellschaft sein, in der vier Millionen Muslime leben. Schavan nannte den Aufbau islamischer Zentren ein "wichtiges integrationspolitisches Zeichen". Die Einrichtung der Institute hatte der Wissenschaftsrat Anfang des Jahres gefordert .

An deutschen Hochschulen wird bislang nur ein sehr geringer Teil der islamischen Religionslehrer ausgebildet – hierzu gehört vor allem Münster. Weiterbildungsangebote gibt es an Hochschulen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Der überwiegende Teil der an deutschen Schulen eingesetzten islamischen Religionslehrer wie auch der Imame in den Gemeinden kommt bisher aus der Türkei.