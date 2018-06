ZEIT ONLINE : In den Bachelor-Studiengängen bricht etwa ein Viertel der Studenten vorzeitig ab. Die FH Offenburg will in den Ingenieurstudiengängen ein zusätzliches Semester vor das eigentliche Studium schalten. Wie wollen Sie damit erreichen, dass weniger Studenten vor dem Abschluss aufgeben?

Winfried Lieber : Die meisten Studenten versagen aus Leistungsgründen oder sie brechen ab, weil sie im Lauf des Studiums erkennen, dass ihr Studiengang nicht oder nicht mehr ihren Berufsvorstellungen entspricht. Dem wollen wir mit einem entzerrten Studieneinstieg, Orientierungsangeboten und der Vermittlung zusätzlicher Kompetenzen begegnen. Unser Ziel ist es, den Studierenden mehr Sicherheit bei der Wahl des Studienfachs zu geben und die Möglichkeit sich selbst und die eigenen Zugangsvoraussetzungen zu einem Ingenieurstudium zu orten.

Winfried Lieber Winfried Lieber ist seit 1997 Rektor der Hochschule Offenburg und seit 1992 Professor für die Lehrgebiete Kommunikationsnetze und Optische Nachrichtentechnik.

ZEIT ONLINE : Was bietet das zusätzliche Semester?

Lieber : Wir bieten den Studienanfängern Einblick in die Bandbreite unserer Ingenieursdisziplinen. Studiengänge sind mittlerweile so vielfältig, dass Bewerber häufig den Überblick verlieren. Das erschwert die Studienwahl. Man studiert heute nicht einfach Maschinenbau, sondern steht vor der Wahl, Energiesystemtechnik, Fertigungstechnik, Materialwissenschaft, Verfahrenstechnik, Mechatronik und so weiter zu belegen. Außerdem soll das Semester auch Methodenkompetenz wie zum Beispiel Lernstrategien vermitteln. In diesem Bereich arbeiten wir mit der Pädagogischen Hochschule Freiburg zusammen.

ZEIT ONLINE : Sind das nicht Kompetenzen, die eigentlich die Schule vermittelt haben sollte?

Lieber : Diese strenge Arbeitsteilung zwischen Schulen und Hochschulen ist typisch deutsch. In vielen anderen Ländern gibt es einen Collegesektor, der die Studierfähigkeit junger Menschen fördert. Für mich ist deshalb eine begleitende Studienqualifizierung Aufgabe der Hochschule.