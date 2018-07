Für die Uni Konstanz war es angeblich "der größte Fälschungsskandal in der Physik der letzten 50 Jahre". Und Grund genug, den Physiker Jan Hendrik Schön 2004 dazu aufzufordern, seine Promotionsurkunde zurückzugeben. Der Grund: "Unwürdigkeit". Was war geschehen? Nach seiner Promotion an der Uni Konstanz 1998 hatte Schön vier Jahre bei den Bell Laboratories in den USA geforscht und zahlreiche wissenschaftliche Aufsätze über Nanotechnologie verfasst. Er galt als Ausnahmetalent, war mit nur 32 Jahren sogar als ein Direktor der Max-Planck-Gesellschaft im Gespräch. Doch 2002 flog Schön auf. Er hatte im großen Stil Messdaten manipuliert. In 16 seiner Publikationen wies man ihm wissenschaftliches Fehlverhalten nach. Schön verlor daraufhin seinen Arbeitsplatz bei Bell Laboratories.

Auch seine Heimatuni am Bodensee wollte nichts mehr von ihrem früheren Hoffnungsträger wissen. Die Hochschule berief sich auf das Landeshochschulgesetz, als sie den Physiker zur Rückgabe seiner Urkunde aufforderte. Nach dem Gesetz kann der rechtmäßig erworbene Doktorgrad nachträglich entzogen werden, "wenn sich der Inhaber durch sein späteres Verhalten der Führung des Grades als unwürdig erwiesen hat". Die Uni Konstanz verstand den Begriff unwürdig aber ausdrücklich "wissenschaftsbezogen". Um strafrechtlich relevante oder gar moralische Verfehlungen ging es hierbei nicht.

Gegen den Entzug des Doktorgrades hatte Schön 2004 Widerspruch eingelegt und im vergangenen Jahr Klage eingereicht. Jetzt stellte das Verwaltungsgericht Freiburg fest : Schön darf seinen Doktor behalten. Die von der Uni sogenannte wissenschaftsbezogene Auslegung des Begriffs der Unwürdigkeit sei nicht zulässig. Eine nachträgliche Unwürdigkeit lasse sich durch "von der Allgemeinheit besonders missbilligten, ehrenrührigen Straftaten" begründen, aber nicht allein mit wissenschaftlichem Fehlverhalten nach der Promotion.

Der Fall schön war ein Testfall. Scheinbar problemlos können die Unis einen Doktorgrad nämlich nur dann entziehen, wenn die Doktorarbeit selbst auf vorgetäuschten Ergebnissen oder geistigem Diebstahl beruht, ein Verdacht unter dem Jan Hendrik Schön nicht steht. Auch kennen einige Landeshochschulgesetze wie zum Beispiel das Hamburger die Würde des Doktors gar nicht. Nordrhein-Westfalen beispielsweise überlässt die Regelung den Promotionsordnungen der jeweiligen Universitäten.