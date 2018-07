Seit die Hochschulen sich ihre Studenten selbst aussuchen dürfen, und es bis auf die Fächer Medizin und Pharmazie kein zentrales Vergabeverfahren mehr für zulassungsbeschränkte Studienplätze gibt, bewerben sich Studenten in der Regel an mehreren Unis parallel. Nur so können sie einigermaßen sicher sein, am Ende auch tatsächlich einen Studienplatz zu bekommen.

Ein großer Aufwand – für Bewerber wie Hochschulen. Mit den Mehrfachbewerbungen sind langwierige Nachrückverfahren verbunden, die oft bis weit in das Semester andauern. Etliche Studienplätze bleiben unbesetzt, im Wintersemester 2010/2011 waren es laut Kultusministerkonferenz ganze 17.000.

Das bundesweites Bewerbungssystem www.hochschulstart.de sollte dieses Chaos in Zukunft vermeiden und Angebot und Nachfrage zentral und zügig abgleichen. Doch der Start des Systems wird erneut verschoben. Testläufe haben ergeben: Das System eiert. Das von der Firma T-Systems mit stolzen 15 Millionen Euro aus dem Bundesbildungsministerium entwickelte Portal ist nicht kompatibel mit den Systemen der Hochschulen; Probleme mit Support und Datenschutz gibt es außerdem.

Bisher funktioniert das System nur bei Studiengängen mit einem Fach – viele Studiengänge sind aber eine Kombination aus mehreren Fächern. Auch für Lehramtsstudiengänge ist das System nicht nutzbar. Hochschulen könnten bisher also – wenn überhaupt – nur einen Teil ihrer Studienplätze über das neue System anbieten.

Mehrere Unis verweigern ihre Teilnahme, so lange die Software mehr Chaos verursacht als beseitigt. Das ist zunächst vernünftig. Allerdings: Vielen Hochschulen fehlte von vornherein der Wille, sich am System zu beteiligen. Laut Bundesbildungsministerium nahmen an Testläufen nur 100 von 170 Hochschulen teil. Viele Unis wollen sich in ihre Verwaltungsabläufe nicht reinreden lassen. Der Bildungsföderalismus macht es möglich. Ein unausgereiftes System, dem sich etliche Hochschulen verweigern, soll also zukünftig das Einschreibchaos verhindern? Das klingt nicht realistisch.

Die Leidtragenden sind die angehenden Studenten. Sie müssen weiterhin Bewerbungen in x-facher Ausführung erstellen und bei unterschiedlichen Unis einreichen. Mitunter können sie ihren Studienstart kaum planen, weil sie oft erst spät erfahren, an welcher Hochschule sie angenommen wurden. Andere gelangen gar nicht erst an ihren angestrebten Studienplatz oder vergeuden schlicht Zeit.

Der verschobene Start ist besonders ärgerlich, weil in diesem Herbst lange Schlangen von Studienwilligen an den Hochschulen erwartet werden: In Bayern und Niedersachsen verlassen die doppelten Abiturjahrgänge die Schulen, und das Ende von Wehr- und Zivildienst spült zusätzliche Bewerber an die Unis. Umso dringlicher wäre eine funktionierende und faire Studienplatzvergabe. Auf die Bewerber wartet im Herbst stattdessen Chaos. Politik und Hochschulen haben beide ihren Teil dazu beigetragen.