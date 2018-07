Die Bundesländer sehen derzeit keinen Mangel an Masterstudienplätzen. Meldungen über Engpässe und verschärfte Zulassungshürden seien übertrieben. Dies geht aus einem internen Bericht des Hochschulausschusses der Kultusministerkonferenz (KMK) hervor.

Für Bachelor-Absolventen, die ihre wissenschaftliche Ausbildung nach dem ersten Abschluss fortsetzen wollten, sei das Masterangebot insgesamt ausreichend – wenn auch nicht an jeder Hochschule und an jedem Ort, heißt es in dem Bericht. Unter Umständen müssten die Studenten in eine andere Stadt umziehen, um das Masterstudium aufzunehmen. Wie die Situation in den nächsten Jahren aussehe, wenn es mehr Bachelor-Absolventen gebe, sei noch nicht vorhersehbar.

Derzeit bestehe für 24 Prozent der 4713 Masterstudiengänge an Universitäten und Fachhochschulen ein örtlicher Numerus clausus (NC). Eine aktuelle Erhebung zum Wintersemester 2010/2011 habe aber ergeben, dass von den 32.135 Masterstudienplätzen mit Orts-NC nach Ende aller Nachrückverfahren immer noch 6258 nicht besetzt gewesen seien. Man habe den Andrang größer als erwartet eingeschätzt, folgern die Autoren des Berichts

Im vergangenen Herbst hatte es Klagen von Bachelor-Absolventen gegeben, die ihre Ausbildung in einem Masterstudiengang nicht fortsetzen konnten, weil nicht genug Plätze angeboten worden seien. Bund und Länder waren vor zehn Jahren übereingekommen, die bisherige deutsche Studienstruktur mit ihren Diplom- und Magisterstudiengängen dem internationalen System mit aufeinander aufbauenden Bachelor- und Masterabschlüssen anzupassen.

Nach Vorstellung der Kultusminister soll der Bachelor, der in der Regel nach sechs Semestern erworben werden kann, künftig der berufsqualifizierende Regelabschluss an den Hochschulen sein. Nach Modellrechnungen wird erwartet, dass zwischen 25 bis 50 Prozent der Bachelor-Absolventen anschließend ein wissenschaftlich weiterführendes Masterstudium aufnehmen. Allerdings gibt es nach wie vor in einigen Disziplinen Zweifel an den Arbeitsmarktchancen von Bachelor-Absolventen. Studien zeigen aber, dass in den allermeisten Fächern der Berufseinstieg mit dem Bachelor besser als erwartet gelingt.