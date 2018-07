"Die Verleihung eines Titels hebt den dadurch Ausgezeichneten bei weitem nicht in dem Grade, wie ihn die Entziehung herabsetzt." Das bemerkte der Rechtsprofessor Paul Laband schon vor gut hundert Jahren. Nach dem Rücktritt des Verteidigungsministers zu Guttenberg erwies sich die volle Tragweite des Satzes neuerdings wieder im Fall einer Frankfurter Kunstprofessorin: Knapp eine Woche nach dem Bericht auf ZEIT ONLINE über ihre plagiierte Doktorarbeit verlor sie die Lehrbefugnis an der Fachhochschule der Mainmetropole.

Zwei Tage später, vergangenen Donnerstag, bat die Beamtin um die sofortige Entlassung aus dem Dienst. Nur so entging sie offenbar einem Disziplinarverfahren und dem drohenden Rausschmiss.

Etwas länger, rund ein Jahr, dauerte es, bis die Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften und einer ihrer Professoren sich zu Ende März "im beiderseitigen Einvernehmen" trennten. Der Lebenszeitbeamte hatte sich mit einem ergaunerten Fachbuch und abkopierten Aufsätzen als Wissenschaftler unmöglich gemacht . In anderen Fällen jüngerer Zeit kamen amtierende Uni-Professoren in Berlin, Darmstadt und Frankfurt am Main mit formellen Rügen davon. Ein Potsdamer Plagiat ist nach mehr als einem Jahr dienstrechtlich immer noch nicht abgewickelt.

"Das Plagiat kann zum Verlust des Arbeitsplatzes führen, wenn etwa die Promotion Einstellungsvoraussetzung ist", erläutert der Münchener Rechtsprofessor Volker Rieble . "Wie will denn ein Hochschullehrer, der selber erwischt wurde, Studenten wissenschaftliche Redlichkeit vermitteln oder gar Prüfungsmogeleien ahnden? Mangelnde Glaubwürdigkeit kann die Entlassung rechtfertigen", so der renommierte Arbeitsrechtler.

Zumindest das haben hohe Politik und Spitzenforschung gemeinsam: Angesichts ihrer komplexen Problemstellungen stehen und fallen die Verantwortlichen mit dem Vertrauen in ihre persönliche Wahrhaftigkeit. So wurde vor einem Jahr beispielsweise auch der Vorsteher des Landesverbandes Lippe aus seinem hohen Beamtenposten abgewählt, nachdem ihm die Uni Göttingen wegen einer abgekupferten Arbeit über "Sozialsponsoring" den Doktortitel entzogen hatte. Die Promotion war in diesem Falle aber überhaupt keine Einstellungsvoraussetzung gewesen. "Bei uns im Lipperland hat der Begriff der Würdigkeit des Doktortitels trotzdem noch was zu sagen", erklärte der Bundestagsabgeordnete Dirk Becker (SPD) – auch wenn diese Würde kein bürgerlicher Adelstitel in der egalitären Gesellschaft ist.

Wie sehr das nötige Vertrauen in jemanden aber durch den Verlust der akademischen Ehre erschüttert wird, hängt offenbar immer von seinem konkreten Job in Politik, Wissenschaft oder Wirtschaft ab. So widmet sich ein Diplom-Biologe an der Universität München nach wie vor der Medizinerausbildung, wiewohl die medizinische Fakultät ihm im vergangenen Jahr den Doktortitel rechtswirksam aberkannt hat . Der Doktormutter und mehreren –vätern war entgangen, dass die Dissertation weitgehend aus der Bedienungsanleitung für eine spezielle Computersoftware in der medizinischen Anatomie stammte.

Dieser Wissenschaftsbetrug blieb aber praktisch ein Kavaliersdelikt, weil der Plagiator den Doktorhut als wissenschaftlicher Mitarbeiter nicht unbedingt braucht. Andererseits entließ die österreichische Uni Klagenfurt 2006 eine Institutsassistentin schon wegen einer plagiierten Diplomarbeit über die Fernsehserie Wicky und die starken Männer . Sie gelangte gleichwohl im zweiten Anlauf sogar zum Doktortitel und einer Vertretungsprofessur an der Hochschule im hessischen Fulda.