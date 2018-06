Die Fachaufsätze des Physikers Jan-Hendrik Schön galten einst als "bahnbrechend", ein Direktorenposten bei der deutschen Max-Planck-Gesellschaft war dem damals 32-Jährigen fast sicher. Dann aber flog er 2002 bei internen Untersuchungen seines Arbeitgebers, den Bell Laboratories in den USA, wegen Datenmanipulationen auf . Plötzlich war der Traum aus.

Wegen des Wissenschaftsbetrugs verlor Schön nicht nur den Arbeitsplatz. Seine Heimatuniversität Konstanz entzog ihm auch den Doktortitel, weil er sich "durch sein späteres Verhalten der Führung des Grades als unwürdig erwiesen hat".

Die Aberkennung stützte sich auf das Landeshochschulgesetz . Schön klagte dagegen, doch am Mittwoch gab der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg der Uni endgültig Recht. Dagegen kann Schön nur noch eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einlegen. Sein Anwalt wollte diesen Schritt nicht ganz ausschließen, doch sind solche Beschwerden meist erfolglos.

Das Urteil nun fällt in verschiedener Hinsicht aus dem Rahmen des Gewohnten. Bislang wurden und werden Doktortitel vor allem wegen Täuschungsversuchen in der Dissertation selbst entzogen, Musterbeispiel: Ex-Minister Karl Theodor zu Guttenberg. Daneben kann die akademische Würde auch aufgrund einer Haftstrafe von mindestens einem Jahr verloren gehen. Jüngstes Beispiel dafür ist ein wegen Bestechung verurteilter Promotionsberater, dem die Uni Bonn seinen Doktorhut nahm. Die Titelaberkennung aufgrund von Verstößen gegen die gute wissenschaftliche Praxis im späteren Berufsleben ist dagegen neu und bisher einmalig.

Die Vorinstanz, das Verwaltungsgericht Freiburg, hatte das auch noch anders gesehen. Die Richter dort hatten im vorigen Jahr gemeint, der im Gesetz verankerte Begriff der "Unwürdigkeit" sei an sich zu schwammig und könne nur an Straftaten anknüpfen, mit denen ein persönlicher Ehrverlust verbunden sei. Wissenschaftsbetrug wie im Falle Schön war nach ihrer Auffassung nicht strafbar, solange niemand einen finanziellen Schaden durch die Datenfälschungen geltend macht.

Demgegenüber sagt jetzt der Verwaltungsgerichtshof: Die Unwürdigkeit im Gesetz könne auch rein "wissenschaftsbezogen" verstanden werden.. Insoweit stehe "nicht ein personenbezogener Würdebegriff und ein hierauf zielendes Unwerturteil in Rede, sondern die Verletzung der wissenschaftlichen Kernpflichten". Es komme auf den Vertrauensschutz für die wissenschaftliche Gemeinschaft in der breiten Öffentlichkeit an. Dieser habe Verfassungsrang. Demgegenüber könne jemand wie Schön auch ohne Doktorhut seinem Beruf nachgehen.