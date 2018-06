Es ist anders als sonst an diesem Donnerstag in Santiago. Auf den ersten Blick scheint das Bild gewohnt: Tausende Studenten ziehen durch die Straßen – wie jede Woche. Der Verkehr ist blockiert – wie üblich. Autos stehen still, Passanten schauen interessiert, ungläubig, verärgert – längst bekannt. Auch die Banner sind wieder da, Forderungen nach "Bildung gratis!" und "Schluss mit der Geldgier!" blitzen aus der im Protest marschierenden Menge. Und doch: Es ist ungewöhnlich still. Gespenstisch leise bewegen sich die Demonstranten an diesem Abend voran, viele mit Kerzen in den Händen und in schwarzen Kleidern, manche tragen Trauerbinden.

Die Bewegung der chilenischen Jugendlichen ist in dieser Woche erstmals ins Stocken geraten. Seit drei Monaten fordern sie vehement den freien Zugang zu Universitäten und besseren Unterricht, doch nun "verbietet die Situation, zu einer Demonstration aufzurufen", wie die Studentenführerin Camila Vallejo noch am Montag erklärte. Damit meint sie einen Flugzeugabsturz. 21 Chilenen starben am vergangenen Wochenende vor der Pazifikküste, wegen der national ausgerufenen Trauer sollten die Demonstrationen ausgesetzt werden. Die Wendung dann am Mittwoch: Nach heftigem Widerspruch aus dem Führungszirkel der Studentenvereinigung gegen den Protest-Stopp kam der Aufruf zum Protest. Denn ein prominenter Passagier der Unglücksmaschine, der TV-Moderator Felipe Camiroaga, hatte in einem jüngst aufgetauchten YouTube-Video seine "Unterstützung aus vollem Herzen für die Studenten" bekannt gegeben. Der Protestmarsch sei also auch im Sinne der Verunglückten, gaben die Studenten bekannt.

Deren Vereinigung sowie die Organisationen der Hochschulprofessoren und Rektoren hatten in dieser Woche den jüngsten Vorschlag des chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera zurückgewiesen. Das Regierungsangebot, nacheinander Gesprächsrunden zu den großen Problemen der Studienfinanzierung, der Verbesserung des Unterrichts und dem Gewinnstreben vieler Universitäten einzurichten, sei unzureichend, hieß es einstimmig. "Wir sprechen nicht dieselbe Sprache", erklärte ein Sprecher der Professoren. Statt einzelner Änderungen will die große Mehrheit der Aktivisten den radikalen Systemwechsel hin zu kostenloser Bildung. Auf den Straßen der chilenischen Hauptstadt wird dies besonders deutlich.

Als die Menge in die Fußgängerzone schwappt bricht plötzlich Lärm aus. Die Stille verfliegt. "Da sind die, die sinnlos töten!", schreit ein schwarz gekleideter, bärtiger Demonstrant und zeigt anklagend mit dem Finger auf die Wand aus Schutzschilden, hinter der Dutzende Polizisten den Straßenrand säumen. Die Demonstranten stimmen ein, der Schrei wird zum Sprechchor. Im Gedächtnis geblieben ist ihnen der Fall des 16-Jährigen, der beim Generalstreik Ende August durch eine Polizeikugel starb. "Manuel Gutiérrez, Kamerad, wo bist du?", schreit ein Jugendlicher. "Hier bin ich!" antwortet die Menge geschlossen. Wie zur Unterstützung setzen die sogenannten Cacerolazos ein: Anwohner öffnen ihre Fenster und schlagen wie wild auf ihre Kochtöpfe. Der ohrenbetäubende Lärm hat Tradition, diente schon als Protest gegen den 17 Jahre lang herrschenden Diktator Augusto Pinochet. Doch er ist mehr als ein Symbol vergangener Tage.

"Die Menschen schlagen wieder auf ihre Töpfe, weil die Polizei gegen uns heute genauso gewalttätig vorgeht wie Pinochets Schergen gegen unsere Eltern", sagt Matias Morales. Der 22-jährige Agrarökonomie-Student gehört zu den Organisatoren des Streiks an der Universidad de Chile, der größten Hochschule des Landes. "Sie schlagen unglaublich hart zu, obwohl wir unbewaffnet sind." Offizielle Zahlen stützen die Klage des Studenten. Allein der Generalstreik hinterließ einen Toten und mindestens 56 verletzte Demonstranten. Die Verwundeten während der Proteste in den vergangenen drei Monaten summieren sich zu Hunderten.

Doch die Demonstrationen reißen nicht ab. "Bis sich das Erziehungssystem grundlegend ändert, geben wir nicht auf. Sonst wäre doch alles umsonst gewesen", erklärt der 22-Jährige überzeugt. Außerdem gingen seit kurzem auch kolumbianische und brasilianische Studenten auf die Straße. "Das zeigt, wir können ein Beispiel für ganz Südamerika sein, deswegen werden wir weitermachen", sagt Morales. Der Student blickt auf das Hauptgebäude seiner Universität, wo die Demonstranten am Ende des Trauermarschs ihre Kerzen aufreihen. An der hölzernen Eingangstür über ihnen hängt ein weißes Banner, seine blauen Buchstaben sprechen eine klare Sprache. "Wir sind so stark wie nie."