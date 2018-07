"Als Krankenpfleger erlebe ich tagtäglich, wie schön es ist, helfen zu können", sagt Yannik Blum. Er macht diese Erfahrung seit gut sechs Jahren. Ebenso lange wartet Blum aber auch schon auf einen Studienplatz in Medizin, um Arzt zu werden. "Dann kann und möchte ich noch mehr für die Patienten tun." Aus dem Traum ist bisher nichts geworden, weil Blum mit einem Abiturdurchschnitt von 3,5 so gut wie keine Aussichten auf einen Studienplatz in Medizin hat.

Diese Erfahrung machte er gerade wieder bei der Bewerbung zum beginnenden Wintersemester. Blums Chancenlosigkeit ist aber verfassungswidrig, entschied jetzt das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen in einer Eilentscheidung (Beschluss vom 29.9.2011, Aktenzeichen 6 L 942/11). Diese Instanz ist für alle Rechtsstreitigkeiten von Studienbewerbern mit der Stiftung für Hochschulzulassung (SfH) zuständig. Die Richter erklärten: Die Wartezeit auf einen Studienplatz ist unzumutbar, wenn sie länger als die Regelstudienzeit dauert.

"Einer Bildungsrepublik unwürdig"

Mit Blum hatten noch drei weitere Bewerber geklagt. Wenn der Gerichtsbeschluss trotz einer Beschwerde der SfH Bestand hat, können sie zum Wintersemester an ihrer Wunschhochschule oder einer anderen im Bundesgebiet mit dem Studium beginnen. Blums Anwalt Wilhelm Achelpöhler nennt den Richterspruch einen "Weckruf an die Politik, die vorhandenen Plätze besser zu verteilen". Manfred Scheer von der SfH hingegen sagt: "Wir selber können ja keine zusätzlichen Studienplätze schaffen. Also müssen dann Bewerber mit besserem Abi und entsprechend besserer Prognose für den Studienerfolg für die Platz machen, denen das Gericht Vorfahrt gibt." Diese unvermeidliche Konsequenz aus dem herrschenden Studienplatzmangel hält das Deutsche Studentenwerk für "eine Bildungsrepublik ganz unwürdig".

Studienplatzwahl Infos im Netz Ein Leitfaden zur Bewerbung bei der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) lässt sich als Broschüre

herunterladen. Eine Fristenliste mit bundesweiten Bewerbungsterminen findet sich auf den Seiten des Hochschulkompass. (Von der Startseite www.hochschulkompass.de lässt sich ebenfalls einfach zu dem Überblick navigieren.)



Wo es in der Region einen Numerus clausus, Auswahlgespräche oder Tests gibt, darüber informieren Hochschulen in Berlin und Brandenburg auf einem eigenen Portal (Tsp/tir)

Wie es überhaupt so weit kommen konnte, erläutert SfH-Sprecher Scheer mit Zahlen: Allein in den vergangenen zehn Jahren haben sich die Studienbewerber für Medizin verdoppelt. Zum Wintersemester waren es aktuell 44.000, fünf auf einen freien Platz. Laut Bundesverfassungsgericht kann aber niemand wirklich verlangen, dass der Staat ihm ein Wunschstudium gewährleistet. Wie viel Plätze er zur Verfügung stellt, ist vielmehr eine (gesundheits)politische Entscheidung. Seit Jahrzehnten ist das Angebot durch den Numerus Clausus begrenzt.