Wenn es nach der Uni Bonn geht, dann soll die Unternehmerin, Honorarprofessorin und Beraterin der FDP, Margarita Mathiopoulos , ihren 1986 erworbenen Doktortitel bald wieder los sein. Bereits Ende der achtziger Jahre hatte die Doktorarbeit mit dem Titel Amerika: Das Experiment des Fortschritts – Ein Vergleich des politischen Denkens in den USA und Europa unter Plagiatsverdacht gestanden. Wissenschaftliche Buchbesprechungen, die die Mängel der Arbeit beanstandeten, konnten sich in der Fachwelt aber nicht durchsetzen. Seit Juli dieses Jahres hatte die Uni Bonn die Arbeit erneut überprüft , ausgelöst durch Plagiatsnachweise auf der Internetplattform Vroniplag . Danach ist fast die Hälfte von 400 Buchseiten mit Abschreibereien ohne hinreichende Quellenangaben verunstaltet.

Nach monatelangen Beratungen haben sich nun eine Arbeitsgruppe und der Promotionsausschuss der Bonner Philosophischen Fakultät dafür ausgesprochen, Mathiopoulos den Doktor zu entziehen. Das bestätigte der Untersuchungsführer und Rechtsprofessor Klaus Gärditz ZEIT ONLINE.

Mathiopoulos hat nach Verwaltungsrecht Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern . Damit wird die wissenschaftliche Fragwürdigkeit ihrer Doktorarbeit zu einer reinen Rechtsfrage. Mathiopoulos' Anwalt Jan Hegemann hat bereits brieflich Beanstandungen am Votum aus Bonn vorgetragen. Eine weitere Stellungnahme lehnte er auf Anfrage von ZEIT ONLINE ab. "Der Promotionsausschuss hält unverändert an seiner Rechtsauffassung fest", sagte Gärditz. Selbstverständlich werde die Uni weitere Einwände von Mathiopoulos "sehr sorgfältig sowie ergebnisoffen prüfen". Eine Klärung vor Gericht wird möglicherweise Jahre dauern.

Langer Streit um die Dissertation

Anders als bei Karl Theodor zu Guttenberg oder den FDP-Politikern Jorgo Chatzimarkakis und Silvana Koch-Mehrin zieht sich der Plagiatsstreit um Mathiopoulos schon gut zwanzig Jahre hin. Es geht dabei um eine dreifache, wechselseitig förderliche Karriere in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Mathiopoulos profitierte dabei stets von einer "höchst prominenten Umgebung" oder Vernetzung, wie der Frankfurter Politikprofessor Gert Krell bei einem kritischen Rückblick zeigt. Krell hatte im Berufungsverfahren für eine Honorar- oder Ehrenprofessur über Mathiopoulos' Arbeit ein negatives Gutachten angefertigt.

Die Historikerin stammt aus einer berühmten Familie, die während der Obristendiktatur in Griechenland, die von 1967 bis 1974 dauerte, nach Bonn kam. Bundeskanzler Willy Brandt beispielsweise wurde ein Freund der Familie. Zur Politprominenz der damaligen Bundeshauptstadt zählten auch ihr späterer Doktorvater Karl Dietrich Bracher und der Zweitgutachter Wolfgang Bergsdorf, unter Kanzler Helmut Kohl Inlandschef des Bundespresseamtes. 1987 wollte Willy Brandt die parteilose Mathiopoulos, damals knapp 30 Jahre alt, sogar zur Sprecherin der Bundes-SPD machen, was aber an innerparteilichem Widerstand scheiterte.

Die Auseinandersetzungen Ende der achtziger Jahre über die Qualität von Mathiopoulos' Arbeit fasst ihr Anwalt heute so zusammen: "1991 hat die Uni Bonn Fehler bei Zitatnachweisen gerügt, jedoch festgestellt, dass es sich weder um gravierende methodische Mängel noch um eine Täuschung handele." Der Doktortitel blieb erhalten. "Bei früherer Feststellung der Mängel", so Anwalt Hegemann weiter, wäre die Dissertation allenfalls "zur Ergänzung der notwendigen Zitatnachweise zurückgegeben worden".