Das neue Online-Zulassungssystem wird auch 2012 noch nicht an allen Universitäten und Fachhochschulen startklar sein. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa gibt es an Unis, die mit einer älteren Softwareversion arbeiten, nach wie vor erhebliche Schnittstellen-Probleme. Die Zahl dieser Hochschulen wird auf rund 150 geschätzt. Dies wäre nahezu jede zweite Hochschule.

Seit Jahren gibt es regelmäßig zum Wintersemester Klagen über das Einschreib-Chaos an den Hochschulen. Bis zu 20.000 Studienplätze in den begehrten Numerus-clausus-Mangelfächern konnten pro Jahr nicht besetzt werden , weil es seit Abbau der Dortmunder ZVS kein bundesweit koordiniertes Bewerbungs- und Nachrückverfahren mehr gibt.

Hochschulen, die eine moderne Software nutzen, könnten an dem dialogorientierten Bewerbungs- und Einschreibverfahren ab 2012 aber bedenkenlos teilnehmen, heißt es in Briefen an mehrere Hochschulen. Zur Vermeidung von Doppeleinschreibungen und der damit verbundenen lästigen Blockade freier NC-Studienplätze halten Experten allerdings eine Teilnahme von etwa 90 Prozent aller Hochschulen für dringend geboten.

Kritik aus der Opposition

Die Vorsitzende des Bundestagsbildungsausschusses, Ulla Burchardt ( SPD ), sagte: "Die Testläufe mit der alten Hochschul-Software bestätigen die Aussage, dass man aus einem 13 Jahre alten Gebrauchtwagen keinen Formel-1-Wagen machen kann." Warnungen vor einer Fortsetzung des Einschreib-Chaos habe es genug gegeben. Doch Bundesbildungsministerin Annette Schavan ( CDU ) habe die Sache "einfach schleifen lassen". Der hochschulpolitische Sprecher der SPD-Fraktion , Swen Schulze, sagte, der Bund sei jetzt gefragt, "mit einem Hochschulzulassungsgesetz das Chaos zu beenden". Ähnlich äußerte sich der hochschulpolitische Sprecher der Grünen Kai Gehring.

Der Start des technisch aufwändigen Online-Systems, das künftig Doppeleinschreibungen an verschiedenen Hochschulen ausschließt und Bewerbern Rangplätze auf Wartelisten zuweist, war mehrfach verschobenen worden, zuletzt im Frühjahr 2011. Für die Entwicklung des neuen Bewerbersystems hat der Bund 15 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Zwischen den Wissenschaftsministerien der Länder und mehreren Hochschulen gibt es zudem Streit, wer für die Betriebskosten aufkommt . Auch ist die Teilnahme der Hochschulen nicht in allen Bundesländern verbindlich. Rechtsanwälte nutzen den Umstand nicht besetzter Numerus-clausus-Studienplätze immer häufiger, um die Studienzulassung eines Bewerbers mit einer teuren Klage zu erzwingen.