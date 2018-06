Electronic Business

Studieren an der Schnittstelle von IT und BWL: Mit ihren Kenntnissen in Consulting, Marketing und Informatik arbeiten die Absolventen in Softwarefirmen, im Online-Marketing oder als IT-Manager.

Event-Management

Vom Literaturfestival bis zum Golfturnier – wer Veranstaltungen organisieren möchte, kann sich in diesem Studiengang mit Personalmanagement, Medientheorie und Event-Kalkulation darauf vorbereiten.

Finanzmanagement

Nach allgemeinen wirtschaftswissenschaftlichen Seminaren können sich die Studenten auf Bankbetriebslehre, Investmentfonds oder auf den Kapitalmarkt spezialisieren.

Handel

Das Studium bereitet auf die Arbeit in internationalen Konzernen, im Groß- und Einzelhandel oder in Vertriebs- und Marketingabteilungen vor. Auf dem Lehrplan stehen unter anderem Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Personalmanagement.

Immobilienwirtschaft

Mit ihren Kenntnissen in Rechnungswesen und Immobilieninvestment organisieren die Absolventen den Verkauf von Wohnhäusern oder Gewerbeobjekten. Sie handeln Verträge aus, erstellen Gutachten oder entwickeln Vermarktungskonzepte für Bauprojekte.

Logistik

Logistikbetriebswirte sorgen dafür, dass Waren und Informationen pünktlich dort ankommen, wo sie hingehören. Ihr Können wird bei Speditionen und Handelsunternehmen, in der Industrie und bei Behörden geschätzt.

Philosophy & Economics

Die Studenten blicken über die Grenzen der Wirtschaftswissenschaften hinaus und befassen sich zusätzlich mit sozialen Zusammenhängen und philosophischen Fragen .