ZEIT ONLINE: Im vergangenen Jahr haben Sie ein Auslandsemester an der American University in Cairo (AUC) begonnen. Wie hat man sich eine private Universität in Ägypten vorzustellen?

Thomas Claes: Die AUC ist eine der wenigen Universitäten, die für die Oberschicht in Ägypten infrage kommt. Wenn die Familien ihre Kinder nicht ins Ausland schicken, dann schicken sie sie hierher. Daher tragen die meisten Studierenden Markenklamotten wie Gucci , jeder hat mindestens ein Produkt von Apple , einige kommen im BMW zur Uni gefahren, die 40 Kilometer außerhalb der Stadt liegt. Daher ist die AUC nicht wirklich Kairo . Sie ist wie eine Blase in der Wüste. Es gibt aber noch den alten Campus. Der liegt am Tahrir-Platz und hat noch authentischen Charme.



Thomas Claes Thomas Claes ist 25 Jahre alt und ist Student der Islamwissenschaft in Berlin. Für ein Semester studiert er Middle Eastern Studies in Kairo.

ZEIT ONLINE: Auf dem Tahrir-Platz haben die Ägypter den Sturz ihres Präsidenten Hosni Mubarak gefordert. Hat sich die Revolution auf die Lehrinhalte an der Uni ausgewirkt?

Claes: In jedem Seminar, in dem ich war, spielte die Revolution eine Rolle. Im Kurs über Politik in Ägypten haben wir uns beispielsweise Bewegungen angeguckt, die im Zuge der Revolution entstanden sind. Ich konnte Interviews mit Mitgliedern der Jugendbewegung Coalition of the Youth of the Revolution führen. In einem anderen Seminar zu Menschenrechten hatten wir einmal die Aufgabe, die ägyptische Verfassung umzuschreiben. Es ging um die Frage, welche Artikel auch für undemokratische Ziele ausgenutzt werden könnten und wie man sie umformulieren müsste.

ZEIT ONLINE: Was ist für Sie der größte Unterschied zwischen der AUC und einer deutschen Uni?

Claes: Die Seminare sind kleiner und auch die Auseinandersetzung mit dem Stoff war intensiver, als ich es kannte. Vor allem liest man qualitativ richtig gute Texte. Ich habe den Eindruck, dass die Professoren dort sich sehr viele Gedanken darüber machen, was sie ihren Studierenden zu lesen geben. Zugleich ist der Stundenplan viel voller. Es wäre beispielsweise unmöglich gewesen, noch neben dem Studium zu arbeiten.