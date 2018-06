Hannah Baunach, 20, lässt ihren Blick konzentriert durch die "Kellerperle" schweifen. Einer der Gäste könnte ihr künftiger Mitbewohner sein. Sie nimmt sich ein kleines Pappschild, schreibt "Biete WG-Zimmer" darauf und klemmt es mit einer Wäscheklammer an ihrem Pullover fest. Wenig später fällt der Startschuss zum ersten WG-Speed-Dating in Würzburg. Studenten hatten die Idee, auf diesem Weg Zimmersuchende und bestehende Wohngemeinschaften miteinander zu verkuppeln.

Speed-Dating stammt eigentlich aus der Partnersuche. Die Teilnehmer sitzen sich dabei nur wenige Minuten gegenüber und entscheiden dann, ob sie sich näher kennenlernen wollen. In der Studentenkneipe "Kellerperle" läuft das heute genauso. Nur, dass es nicht um Liebe, sondern um Zimmer geht.

Zu Beginn des Wintersemesters war die Wohnungsnot der Studenten in vielen Städten groß. Gründe dafür waren unter anderem der doppelte Abiturjahrgang und die ausgesetzte Wehrpflicht. Das hat dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden zufolge rund 15,8 Prozent mehr Studienanfänger an die Hochschulen gebracht. Mehr als eine halbe Million junger Menschen wechselte 2011 direkt von der Schulbank in den Hörsaal. Entsprechend groß war die Nachfrage nach Unterkünften.

Der Andrang ist groß

Das Deutsche Studentenwerk (DSW) steht der kreativen Idee aus Unterfranken grundsätzlich positiv gegenüber. Noch besser sei es natürlich, die Suche nicht nur zu erleichtern, sondern auch zusätzliche Wohnungen und Zimmer aufzutun, sagt Georg Schlanzke, DSW-Referatsleiter des Bereiches Wohnen, über die WG-Speed-Dating-Idee. "Wir haben potenziell zu wenige Wohnheimplätze im gesamten Bundesgebiet." Diese Problematik werde auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben.

Fast alle Tische der Kneipe im Keller des Studentenhauses sind besetzt. Hannah Baunach hat einen großen Schreibblock vor sich auf den Tisch gelegt. Moderator Henning Trentmann gibt die letzten Anweisungen für die Studenten und los geht's. Fünf Minuten haben die Männer und Frauen Zeit, sich kennenzulernen und für sich als Mitbewohner oder das WG-Zimmer zu werben.