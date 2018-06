Den Guten geht es besser, den Schlechten weiter schlecht. Das zeigt der am Freitag veröffentlichte Bundesbildungsbericht . Einerseits geht aus dem Papier hervor, dass immer mehr junge Leute das Abitur schaffen und ein Studium beginnen. Andererseits gibt es weiter einen harten Kern von bis zu 20 Prozent Bildungsverlierern: diejenigen, die nicht richtig lesen und schreiben können, obwohl sie das längst können sollten. Sie finden selten eine Lehrstelle, brechen häufig die Ausbildung ab und nehmen später auch selten an Fortbildungen teil.

Weil der Anteil der Verlierer des Bildungssystems nicht signifikant gestiegen ist, die Zahl der Abiturienten und Studenten aber schon, jubelten viele über einen Anstieg des Bildungsniveaus. Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Ties Rabe ( SPD ), sagte nach der Veröffentlichung des Berichts, das deutsche Bildungssystem sei "auf dem richtigen Reformweg".

Ein Blick auf die einzelnen Entwicklungen zeigt allerdings, wie sehr die von Angela Merkel ausgerufene Bildungsrepublik Deutschland auseinanderdriftet.

Auf der Gewinnerseite sieht man bei den Privatschulen eine Entwicklung, die nachdenklich macht: In den letzten zwölf Jahren ist die Zahl der Schulen in privater Trägerschaft um ein Viertel gestiegen. Offenbar wollen also weniger Eltern ihre Kinder dem staatlichen Bildungssystem überlassen. Dieser Trend hat mittlerweile auch die Jüngsten erreicht. Die Zahl der Grundschulen in privater Trägerschaft ist im gleichen Zeitraum um 152 Prozent gestiegen.

Auf der Verliererseite zeigen sich besonders Schwierigkeiten für Kinder aus Migrantenfamilien. Unter Dreijährige mit Migrationshintergrund besuchen mit 14 Prozent viel seltener eine Kita als Kinder deutscher Abstammung – bei ihnen sind es 25 Prozent. Im Osten werden sogar Quoten um 50 Prozent erreicht. Da der Anteil der Kinder mit ausländischen Wurzeln stetig zunimmt, sprach der Leiter der Autorengruppe des Bildungsberichts, Horst Weishaupt, von großen Herausforderungen für das Bildungssystem.

Für eine große Herausforderung steht auch der Anteil von 29 Prozent Kindern und Jugendlichen, die in einer Familie mit sogenannter Risikolage aufwachsen. Dazu zählen mangelnde Bildung der Eltern, Einkommen unter der Armutsgrenze, oder dass kein Elternteil berufstätig ist. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sprach in diesem Zusammenhang von einer "Schere zwischen Bildungsgewinnern und –verlierern", die immer weiter auseinandergehe.