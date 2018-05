Annette Schavan geht in der Plagiatsaffäre um ihre Doktorarbeit in die Gegenoffensive. Wie die Rheinische Post berichtet, reichte die Bundesbildungsministerin bei der Universität Düsseldorf eine umfassende schriftliche Stellungnahme ein. Sie behauptet darin, in ihrer Dissertation keine fremden Texte abgekupfert zu haben.

Die Zeitung beruft sich auf Quellen im Umfeld der Ministerin. Ihrem Bericht zufolge bestreitet Schavan in dem Schreiben den Vorwurf, in ihrer 1980 verfassten Dissertation im Fachbereich Erziehungswissenschaften an mehreren Stellen Textpassagen aus anderen Studien verwendet zu haben, ohne diese ausreichend als Übernahmen zu kennzeichnen. Sie gebe auch Auskunft darüber, wie sie die Arbeit damals angefertigt habe. Wissenschaftler und Juristen hätten die Politikerin bei der Abfassung der Stellungnahme beraten, berichtet die Rheinische Post.

Ein Sprecher des Bundesbildungsministeriums wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Die Ministerin habe stets deutlich gemacht, dass "die Universität Düsseldorf Herr des Verfahrens" sei. Die Heinrich-Heine-Universität darf zum Stand des Verfahrens keine Auskunft mehr geben; Schavan selbst äußert sich derzeit nicht.

Promotionsausschuss prüft

Ihre Dissertation wird vom Promotionsausschuss der Philosophischen Fakultät der Heine-Universität geprüft. Er soll eine Empfehlung aussprechen, ob der Doktortitel aberkannt werden soll. Möglich ist aber zuvor die Bestellung weiterer Gutachter.

Im Oktober war ein internes Gutachten öffentlich geworden, in dem der Vorsitzende des zuständigen Promotionsausschusses, Stefan Rohrbacher, von einer "leitenden Täuschungsabsicht" der Ministerin spricht. Die Universität musste daraufhin Kritik einstecken, weil der vertrauliche Inhalt des Gutachtens an die Öffentlichkeit gelangt war.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) hatte Schavan ihr Vertrauen ausgesprochen . Politiker der Opposition forderten vereinzelt den Rücktritt der Ministerin.