Pro: Die Uni darf nicht Teil der Kriegsmaschinerie werden

Julian Firges 32 Jahre, studiert Umweltingenieurwesen an der Universität Kassel. Er engagiert sich im Arbeitskreis Zivilklausel.

Wir brauchen die Zivilklausel, denn es kann nicht sein, dass Mitarbeiter und Studenten der Universität sich an Rüstungsforschung beteiligen. Die Friedensfinalität, wie sie im Grundgesetz und im Zwei-plus-Vier-Vertrag festgelegt ist, gibt wörtlich wieder, "dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird". Im Moment passiert jedoch das Gegenteil. Deutschland belegt Platz drei der weltweiten Rüstungsexporte. Und die Studenten, die zum Beispiel in einem Hiwi-Job für die Firma Krauss-Maffei Wegmann (KMW) Prozesse optimieren, sind daran beteiligt.

Die Forschungsfreiheit, die im Grundgesetz verankert ist, ist kein Freibrief für unkritische Arbeit. Sie bedeutet nicht, dass man Menschenrechtsverletzungen in Kauf nehmen darf. Wenn es zum Beispiel darum ginge, eine neue Atombombe zu bauen, wären sich alle einig, dass man das verbieten müsste. Bei den Rüstungsexporten hingegen erkennt man die Auswirkungen nicht sofort: Viele Menschen sehen in der Tagesschau Kriegsbilder und finden das schlimm. Dass unsere Regierung diese Konflikte erst möglich macht, indem sie Waffen in instabile Länder liefert, verdrängen viele.

Auch jetzt, ohne Zivilklausel, ist die Wissenschaft nicht völlig frei. Sie wird von den Interessen des Marktes und der Industrie gelenkt. Die Hochschulen forschen zunehmend in Bereichen, die Drittmittel einbringen. Auf Gelder, die eindeutig aus der Rüstungsindustrie stammen, sollte man aber verzichten. Anders sieht es bei Unternehmen aus, die einen zivilen und einen militärischen Bereich haben. Wenn EADS zum Beispiel für ein Projekt in der Weltraumforschung mit einer Universität kooperieren wollte, fände ich das in Ordnung. Wenn es sich dagegen um Drohnenforschung handelte, sollte die Universität ablehnen.

Zivilklausel Infobox Kampf um die Klausel In der Universität Kassel stimmen die Studenten gerade über eine Zivilklausel ab. Eine solche Klausel würde es der Universität verbieten, mit Rüstungsunternehmen zu kooperieren und Gelder von ihnen anzunehmen. In Kassel sitzt die Holding von Krauss-Maffei Wegmann (KMW), des größten Panzerherstellers Europas. Der Rüstungskonzern soll Medienberichten zufolge bald 30 Spürpanzer vom Typ Dingo 2 nach Saudi-Arabien liefern; ein Geschäft, das unter anderem von der Opposition im Bundestag stark kritisiert wurde. Für Studenten der Universität Kassel bietet KMW Praktika und Diplomarbeiten an. Das bedeutet genau das, was die Mitglieder des Arbeitskreis Zivilklausel verbieten wollen: Dass die Universität militärische Forschung betreibt. Antrag im Senat Bis zum 24. Januar können die Studenten abstimmen. Wenn mindestens die Hälfte von ihnen für die Zivilklausel votiert und die Wahlbeteiligung über zehn Prozent liegt, können die zwei studentischen Vertreter im Senat den Antrag auf eine Zivilklausel einbringen. Einige Universitäten haben bereits Zivilklauseln. Den Anfang machte 1986 die Universität Bremen. Inzwischen folgten unter anderem die Technische Universität Berlin (TU), die Universität Tübingen und die Technische Universität Dortmund.

In einer Stadt wie Kassel, die sehr belastet ist, weil Europas größter Panzerhersteller hier ansässig ist, läuft die Universität Gefahr, Teil der Kriegsmaschinerie zu werden. Das Präsidium der Universität Kassel veröffentlicht keine Daten über Größe und Art der Drittmittelaufträge und bleibt damit intransparent. Erst auf Nachfrage bestätigte die Universität Kooperationen mit Krauss-Maffei Wegmann im Bereich der Prozessoptimierung. Diese Geheimhaltungstaktik zeigt, dass die Verantwortlichen eine öffentliche Diskussion um diese Geschäfte verhindern möchten.

Wissenschaft hat das Potenzial, großen Schaden anzurichten. Für Ingenieure müsste es deshalb einen hippokratischen Eid wie bei den Ärzten geben, eine Verpflichtung zu Frieden und Menschlichkeit. Ich kenne Kommilitonen, die in der Rüstungsindustrie arbeiten und sagen: "Wenn ich den Job nicht mache, macht ihn ein anderer." Das ist aber zu kurzfristig gedacht. Jeder Mensch ist zu 100 Prozent verantwortlich für das, was er tut.