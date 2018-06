Norbert Lammert steht unter Plagiatsverdacht, doch anders als bei Annette Schavan empört sich darüber niemand. Im Gegenteil: Von Meldung zu Meldung erweitert sich der Unterstützerkreis des Bundestagspräsidenten. Auch Peer Steinbrück, der etwas Wahlkampf durchaus nötig hätte, trat mit mahnender Miene vor die Kameras: "Es gilt die Unschuldsvermutung."



Wo sind all jene, die sich vor einem halben Jahr, als Schavan verdächtigt wurde, zu Hütern der Wissenschaft aufschwangen? Damals uferte die Debatte derart aus, dass man den Eindruck bekommen konnte, die Bildungsministerin habe nicht Anführungszeichen vernachlässigt, sondern die Menschenrechte.

Herrscht plötzlich Plagiatsmüdigkeit? Oder hat die Opposition gar verlernt, ihrer Rolle gerecht zu werden und die Regierung zu kritisieren?

Weder noch, der Grund für die Zurückhaltung ist weniger edel: Sich über Lammert zu empören, lohnt sich nicht. Ihn zu attackieren, könnte sogar schaden. Das Volk mag den Bundestagspräsidenten: Weil er zwar eine wichtige Funktion, aber kaum Macht ausübt, passt er nicht ins Wir-hier-unten-ihr-da-oben-Schema, das auf Minister gerne angewendet wird. Seine unbequeme Art wird geschätzt, seine Klugheit und Eloquenz bewundert.

Die Zurückhaltung der Opposition ist somit Kalkül. Ginge es um die Sache – wie bei Schavan kolportiert – müssten Oppositionspolitiker zumindest die Nase rümpfen: Zwar sind bislang keine Plagiate dokumentiert, doch Lammert hat sich Schnitzer erlaubt. Das zeigt die Dokumentation auf dem Blog Lammertplag und das darf man ruhig kritisieren.



Das tut aber keiner. Er ist kein Minister, er ist beliebt, und mit Angriffen auf ihn kann man der Regierung nicht schaden. Das Risiko, selbst blöd dabei auszusehen, ist hingegen durchaus vorhanden. Im Wahlkampf will das niemand riskieren.



Die Opposition attackiert daher lieber Thomas de Maizière, der Geld für eine nutzlose Drohne verschleudert haben soll. Am Dienstag stellte die SPD Wahlplakate vor, auf denen sie de Maizière die Kompetenz abspricht. Dass die Drohne bestellt wurde, lange bevor de Maizière Minister wurde und seine Schuld zumindest fraglich ist, verschweigt sie zugunsten der Botschaft: Seht, was die Merkel für Flaschen in ihrem Kabinett hat!

Eine verantwortungsvolle politische Debatte ist das in beiden Fällen nicht.