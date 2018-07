Nur vier Semester brauchte Marcel Pohl, um ein auf elf Semester angelegtes Studium zu absolvieren. Der BWL-Bachelor gelang ihm nach zwei Semestern, einen anschließenden Masterabschluss erreichte er ebenfalls in zwei Semestern.



Allein durch diese Leistung hebt sich der jetzige Bankkaufmann von anderen Studenten ab. Deutschlandweit bekannt aber wurde der Absolvent der Hochschule für Oekonomie & Management (FOM) in Essen, als seine Uni ihn verklagte. Er müsse die Studiengebühren für die gesamte Regelstudienzeit zahlen, hieß es. Pohl verlor im Rechtsstreit. Das Amtsgericht Arnsberg entschied, dass er trotz seines verkürzten BWL-Studiums die vollen Kosten tragen muss.



Möglich wurde Pohls Blitzstudium durch einen ehrgeizigen Lernplan, den er mit zwei Freunden entwickelte: Tagsüber absolvierten die Kommilitonen die im Studiengang vorgeschriebenen Praxisblöcke in Unternehmen, abends und am Wochenende besuchten sie Seminare an verschiedenen Standorten ihrer Fachhochschule. Weil ihr dualer Studiengang keine Anwesenheitspflicht vorsieht, konnte das Trio 60 Prüfungen in 20 Monaten abschließen.

Das Turbostudium ist umstritten



Ist dieses Durchpeitschen eines Studiums wirklich sinnvoll? Wie wertvoll ist eine akademische Ausbildung, in der keine Zeit zum Reflektieren bleibt, in der Gedankenansätze, die nicht direkt zum Erfolg führen, verworfen werden, und in der die Weiterentwicklung der Persönlichkeit kaum Raum findet? Das Turbo-Studium, wie es Pohl und seine Kommilitonen durchgezogen haben, ist umstritten – selbst unter Wirtschaftsvertretern, die sich Kandidaten wünschen, die nicht nur gradlinig zum Anschluss gerannt sind.



Marcel Pohl bereut sein Blitzstudium nicht. Heute arbeitet der 23-Jährige bei einer Bank, promoviert nebenbei – und hat mit seinen ehemaligen Mitstreitern ein Buch geschrieben, das die Erfolgsstrategie der drei Hochleistungsstudenten nachzeichnet und Tipps zum effizienten Arbeiten gibt.



ZEIT ONLINE bringt vor dem Erscheinungsdatum am 15. Juli exklusiv das siebte Kapitel: