Die Entwicklung müsse sofort gestoppt werden. "Die Studienabbrecher-Zahlen sind völlig inakzeptabel", sagt Thomas Sattelberger. Er ist Vorsitzender der Bildungsinitiative "MINT – Zukunft schaffen". MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. "Die Universitäten müssen ihre Studienpläne entrümpeln, das Studium praxisnäher gestalten und ihre Betreuungsangebote verbessern." Das Vertrauen vieler Studierender und auch der Arbeitgeber dürfe nicht enttäuscht werden.

Dem Hochschul-Informations-System (His) zufolge liegt die Studienabbrecher-Quote in den Fächern Maschinenbau und Elektrotechnik bei 53 Prozent. An den Fachhochschulen sind es in Maschinenbau 32 Prozent und in Elektrotechnik 36 Prozent.

Immer wieder ist die Rede von einem angeblichen Fachkräftemangel unter Ingenieuren. Dabei ist das Interesse an einem ingenieurwissenschaftlichen Studium deutlich gestiegen: Waren es 2005 noch 67.400 Studienanfänger, nahmen 2012 bereits 106.300 Abiturienten ein ingenieurwissenschaftliches Studium auf. Ohne Studienabbrecher wäre der Nachwuchsmangel lange nicht so schlimm.



"Wir wollen und müssen die weltweit besten Ingenieure ausbilden"

Über die vielen Studienabbrecher ärgert sich auch die Wirtschaft. Peter Golinski, Leiter Bildungspolitik beim Arbeitgeberverband Nordmetall, sagt: "Alle unsere Mühen um Schulabgänger und Studienanfänger sind umsonst, wenn die Hälfte der Studierenden dann nicht bis zum Abschluss durchhält." Der Verband investiert in die Fachkräftegewinnung jährlich mehrere Millionen Euro.

Wie lässt sich erreichen, dass mehr Studenten das Ingenieurstudium zu Ende bringen? Mit dieser Frage beschäftigt sich unter anderem der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA). Er hat die Maschinenhaus-Initiative ins Leben gerufen. Ihr Manager und Sprecher Eckart Kottkamp sagt: "Exzellentes Fachwissen und Fähigkeiten können einem angehenden Ingenieur nicht in überfüllten Vorlesungen oder veralteten Laboren vermittelt werden." Kottkamp fordert mehr Gruppen- und Projektarbeit, gut ausgestattete Labore und Didaktik-Schulungen für Professoren. "Wir wollen und müssen die weltweit besten Ingenieure ausbilden."

Um diesem Ziel näher zu kommen, schreibt der Verband dieses Jahr einen Hochschulpreis für das beste Lernkonzept aus, dotiert mit 100.000 Euro. Einer der Bewerber ist die Technische Universität Darmstadt. Studiendekan Manfred Hampe hat das Ziel ausgegeben, 80 Prozent der rund 3.500 Studenten zum Abschluss zu führen. Das Ziel hat er fast erreicht: Aktuell schaffen 79 Prozent der Studienanfänger in Darmstadt ihren Bachelor. Wer den schafft, kriegt auch den Master hin: "Ein Student muss sich schon besonders dumm anstellen, wenn er nach dem Bachelor den Master nicht schafft", sagt Hampe.