Rankings sind eine schöne Sache für Abiturienten. Sie messen Kriterien wie Forschung, Drittmittel und Ausstattung der Bibliothek. Aber sie erfassen nicht, wie gut der Studiengang, wie gut die Stadt, wirklich zu einer Persönlichkeit passt. Denn dazu gibt es keine Zahlen, keine Indikatoren, keine Umfragen. Natürlich gibt es Studienberater und Onlinetests, die nach Schwächen und Stärken fragen. Aber ob sie wirklich helfen können? Fünf Alternativ-Vorschläge:

Schaut in alte Poesiealben und Freundebücher!

Was wolltet ihr als Kind werden? Vermutlich Polizist, Lehrer oder Tierärztin. Nicht jeder wird sich noch daran erinnern, aber es lässt sich nachlesen – in Freundebüchern oder Poesiealben. Die sind das Facebook der Neunziger, dort trugen Schüler ihr Lieblingsessen, ihre heimliche Liebe und ihre Hobbys ein. Und eben den Traumberuf. Die einen mögen ihn abgeschaut haben vom besten Freund oder vom Serienschwarm. Die anderen kannten schon damals ihre Stärken, hatten genaue Wünsche und Vorstellungen von der Zukunft. Um sie zu verwirklichen, lohnt daher ein Blick zurück.

Lest im Reiseführer!

Welche Stadt ist die Richtige für mich? Glücklich wird man nicht nur an der Uni mit dem besten Betreuungsverhältnis, der größten Bibliothek und den meisten Drittmitteln, sondern auch dort, wo es die schönsten Parks zum Joggen gibt, die gemütlichsten Cafés und die hipsten Clubs. Wer sich in seiner Studienstadt nicht wohlfühlt, wird sich bloß durchs Studium quälen.

Geht zum Elternsprechtag!

Und zwar alleine. Meist haben Lehrer ihre Schüler jahrelang begleitet, durch Klausuren, Klassenfahrten und den ersten Liebeskummer. Sie kennen euch also ziemlich gut. Am Elternsprechtag können sie sich die Zeit nehmen, intensiv eure Stärken und Schwächen zu besprechen, die über Kommafehler und mathematische Formeln hinausgehen.

Tretet Facebook-Gruppen bei!

Niemand kennt einen Studiengang besser als alle, die ihn gerade studieren. Und die Leute findet ihr am einfachsten in sozialen Netzwerken wie Facebook. Fast jede Fachschaft hat eine eigene Gruppe, in der Stundenpläne, Links und Berufsaussichten diskutiert werden. Ihr bekommt also rasch einen tiefen Einblick in alle Bereiche des Fachs. Wer dann noch konkrete Fragen hat, findet genug Studenten, die er ohne großen Aufwand direkt anschreiben kann.



Lest Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten!

Viele brechen ihr Studium ab, weil sie nicht wissen, was sie konkret erwartet. Das ändert sich spätestens nach der Lektüre einer Bachelorarbeit, noch mehr nach einer dicken Diplomarbeit. Wie viel Mathe muss ich können? Welche Bücher muss ich lesen? Welche Fragen muss ich beantworten? Wer ein 100-Seiten-Werk zum Thema "Betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement" oder "Schwund des Genitivobjekts" wie einen Roman verschlingt und hinterher denkt: So etwas möchte ich auch einmal erforschen, der ist tatsächlich richtig.



Wer oder was hat Ihnen oder Euch geholfen, den richtigen Studiengang oder die schönste Stadt auszuwählen? Schreiben Sie einen kurzen Brief, der mit Danke beginnt und posten Sie ihn im Kommentarbereich oder senden Sie eine Email an leser-studium@zeit.de. Die schönsten und kreativsten Einsendungen veröffentlichen wir in einer Wall of Fame. Einsendeschluss ist Montag, 9. Mai.