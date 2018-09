Als Vorsitzender eines Prüfungsausschusses entscheide ich manchmal über ganze Studienkarrieren. Manche Anträge sind sehr persönlich und anrührend.

Seit acht Jahren bin ich Vorsitzender eines Prüfungsausschusses an einer großen deutschen Hochschule. Die Aufgabe des Prüfungsausschusses ist es, den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfungen zu gewährleisten. Die Prüfungsordnung hat dabei den Charakter eines Gesetzes. Viele Regelungen sind eindeutig, zum Beispiel, dass eine Klausur nur zweimal wiederholt werden darf. Bei anderen Regelungen hingegen gibt es Entscheidungsspielraum, etwa bei der Frage, ob die Frist zur Abgabe einer Abschlussarbeit verlängert werden kann.

Jede Woche muss ich Entscheidungen treffen, die für die Studierenden weitreichende Folgen haben: Soll die Bachelorarbeit angenommen werden, obwohl ihre äußere Form den Anforderungen nicht genügt? Soll für die Masterarbeit ein Aufschub gewährt werden? Soll dem Widerspruch gegen eine nicht bestandene Prüfung stattgegeben werden oder nicht?

Jedes Mal muss ich zunächst schauen, ob die Prüfungsordnung überhaupt Spielraum bietet. Dann lasse ich mich von zwei Grundsätzen leiten. Der erste ist: Könnte meine Entscheidung für alle Studierenden gelten? Der zweite Grundsatz ist, dass wir den Studierenden eine qualitativ hochwertige Ausbildung bieten und einen zügigen Ablauf ihres Studiums ermöglichen wollen. In manchen Fällen widersprechen sich die Grundsätze leider.

Manchmal erreichen mich persönliche, anrührende Anträge, die mir nahegehen. Studierende berichten von schweren Krankheiten, psychischen Leiden, persönlichen Schicksalsschlägen und familiären Problemen. Einmal bekam ich einen mehrseitigen Brief, in dem ein Studierender sein Leben beschrieb. Seine Frau und er wollten ihrem Kind eine gute Zukunft bieten. Daher wolle er studieren. Seine Frau habe ebenfalls eine Ausbildung begonnen. Der junge Mann hatte sein Studium bei uns aber leider vernachlässigt, weil er im Kiosk der Familie aushelfen musste. Nun würde der Betrieb wieder laufen, er könne sich ganz dem Studium widmen. Er bat mich um eine zweite Chance.

Der junge Mann kam dann in meine Sprechstunde. Wir haben gemeinsam überlegt, was eigentlich beantragt werden müsste. Ich musste erläutern, dass der Prüfungsausschuss keine Chancen verteilt, und dass wir nicht beliebig Fehlleistungen streichen können. Ein Blick in seine Prüfungsakten zeigte mir, dass sein Studium eigentlich nicht verbaut war. Er war zwar in einigen Modulen durchgefallen, aber ich konnte ihm noch Möglichkeiten zur Wiederholung aufzeigen. So konnte er zum Glück weiterstudieren.

Mir ist es wichtig, dass die Studierenden sich fair behandelt fühlen und dass die Entscheidungen des Prüfungsausschusses allgemeingültig und nachvollziehbar sind. Muss das Anliegen eines Studierenden einmal abgelehnt werden, dann gibt es immer noch eine Fülle anderer Möglichkeiten: von der formalen Klage vor dem Verwaltungsgericht bis zum Wechsel des Studiengangs. Ich habe also nicht immer das letzte Wort.