Ja, Theologie, das könnte passen. Aber auf Lehramt? Bärbel Grothe schaut fragend auf. Gerade hat ihr die Studienberaterin einen Zettel in die Hand gedrückt. "Wenn da Lehramt steht, dann ist das nicht zwingend, oder?" Studienberaterin Eva Fischer lächelt und legt den Finger auf die Tabelle. "Genau, man kann das auch ganz normal nur als Bachelor studieren." Bärbel Grothe lächelt und nickt. Das klingt nach einem vernünftigen Studium. Nicht für sie, sie ist ja mittlerweile über 50 Jahre und ausgebildete Landschaftsgärtnerin. Aber ihr ältester Sohn, der macht bald Abitur und will studieren. Und seine Mutter sucht heute in Bochum nach dem passenden Studiengang.



An diesem Abend wirkt es, als sei das Unileben ein Kooperationsprojekt von Eltern und Studenten. Das Studium gilt eigentlich als klassische Etappe der Loslösung von den Eltern. Im Laufe der Zeit, über Vorlesungen und Klausuren hinweg, werden aus Kindern Erwachsene. Unabhängige Erwachsene.



Doch nun bieten immer mehr Unis Veranstaltungen speziell für Eltern der angehenden Studenten an. In Münster können Mama und Papa beim "Elternalarm" die Studentenstadt erkunden und in der Mensa probeessen, in Würzburg geht es nach der Campusführung zur Weinverkostung. Und im Ruhrgebiet bieten einige Hochschulen Elternabende an, die Mütter und Väter über das Studienangebot informieren. An diesem Abend in Bochum haben mehrere Hochschulen in einem kleinen Ausstellungsraum in der Innenstadt Info-Stände aufgebaut. Der Titel der Veranstaltung: "Hilfe, mein Kind will studieren!" Ein bisschen Augenzwinkern, ein bisschen Ernst.

Erwartungsfroh empfangen hier die Vertreter der Hochschulen die Eltern zukünftiger Studenten. In der Regel kommen eher die Mütter, sagen die Studienberater. Heute sind meist Paare da, wie die Grothes. Freundliche Mittfünziger mit grauem Haar, dezente Kleidung, wacher Blick. Sie sind Akademiker, wie die meisten hier. Kurz haben sie den Raum gescannt, dann gehen sie zum Stand der Ruhr-Uni. Die sozialen Fächer liegen dem Sohn vor allem, darüber wollen die Grothes mehr wissen. Studienberaterin Eva Fischer breitet die Möglichkeiten vor ihnen aus. "Neben Theologie haben wir zum Beispiel Religionswissenschaften, da beschäftigt man sich mit allen Weltreligionen." Das wäre ein Moment, in dem der Sohn einwerfen könnte, dass er Buddhismus besonders spannend findet oder dass er eigentlich überhaupt nicht spirituell ist. Der Sohn ist aber nicht da.



"Unser Studium ist schon lange her, da wollten wir unser Wissen auffrischen", erklärt Bärbel Grothe. "Wie das mit Bachelor und Master funktioniert oder was ein Credit Point ist – das hatten wir ja alles nicht." Ihr Sohn habe sich aber auch schon selbst bei einer Hochschul-Messe über das Studium informiert. In keiner Weise würden sie ihrem Sohn bei der Studienwahl reinreden wollen, betont Herr Grothe. "Aber sechs Augen sehen mehr als zwei."



Nur: Nicht immer suchen die Augen dasselbe. Claudia Nagelbachs Sohn macht ebenfalls bald Abi. Ihr ist heute vor allem eines wichtig: Die Berufschancen für einzelne Studienfächer. "Mein Sohn tendiert zu Sozialwissenschaften", erzählt sie. "Er will vor allem Spaß im Studium. Aber ich frage mich natürlich, welchen Beruf man damit später ergreift und wie leicht man einen Job findet." In diesem Moment kann man sich vorstellen, dass Nagelbach Junior einige Überzeugungsarbeit leisten muss, falls er bei seinem Studienwunsch bleibt.

"Eltern haben eine Fürsorgepflicht, in den meisten Fällen finanzieren sie auch das Studium der Kinder", sagt Studienberaterin Eva Fischer. "Da ist es nur natürlich, dass sie sich über das Studium informieren wollen – auch, was die Berufschancen angeht." Natürlich rate man aber allen Eltern davon ab, die Studienwahl des Kindes zu stark zu beeinflussen. "Ein Studium kann man nur gut absolvieren, wenn es einen wirklich interessiert." Aber wenn ein Fach einen jungen Menschen interessiert, kann er sich dann nicht selbst darüber informieren? "Eltern sind heute als Bezugspersonen einfach immer wichtiger für unsere Studenten" sagt Fischer und hebt beschwichtigend die Hände.