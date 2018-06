Ihr Dozent war verschwunden, doch Anna Rößler brauchte noch eine Unterschrift. Seit einem Jahr reagiert der Mann nicht auf E-Mails. Lea Waldthaus* muss für ihren Stundenplan drei verschiedene Prüfungsordnungen beachten. An der Uni Münster schreiben manche Studenten mehrere Klausuren an einem Tag, weil es zu wenige Räume gibt. Das alles sind Fälle, die ZEIT CAMPUS recherchiert hat.

Fast jeder Student kämpft irgendwann einmal mit dem Chaos an Bürokratie – auch verursacht durch Systeme, die veraltet sind und mit der schieren Masse an Studenten nicht klarkommen. Wir suchen nun weitere Beispiele. Schreiben Sie uns eine E-Mail an leser-studium@zeit.de und schildern Sie uns Ihren Fall.

*Name von der Redaktion geändert