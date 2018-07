Sabine Beutel, 57 Jahre

Wir sind schon früher viel gereist. Als unsere drei Töchter jünger waren, sind wir manchmal sechs Wochen in den Urlaub gefahren. Im Oktober 2012 haben mein Mann und ich dann unser Wohnmobil verschifft und sind nach Buenos Aires geflogen. Seitdem reisen wir auf der Panamericana durch Amerika, einer Schnellstraße, die den Süden Lateinamerikas mit Alaska verbindet. In den USA haben wir auf Campingplätzen geschlafen, in Südamerika haben wir oft Leute kennengelernt, die uns auf ihren Privatgrundstücken campen ließen. Ich erinnere mich besonders an den Yukon Nationalpark in Kanada: schneebedeckte Gipfel, große Seen und totale Einsamkeit.

Vor unserer Weltreise mussten wir einiges organisieren. Mein Mann und ich haben Fitnessstudios geleitet, die wir vor der Abreise verkauft haben. Ich habe ein Jahr gebraucht, um mich gedanklich darauf einzustellen, dass es bald losgeht. Was muss ich während der Reise beachten? Und wie wird der Abschied von der Familie?



Unsere drei Kinder haben sich gefreut, dass wir diese Tour machen, aber es war nicht einfach, ständig in Kontakt zu bleiben. Wir haben unsere Reise nicht groß geplant, deshalb war es unmöglich, feste Skype-Termine zu haben. Wenn wir Internetzugang hatten, habe ich SMS nach Deutschland geschickt, damit wir spontan reden konnten. Alle vier bis fünf Monate sind wir nach Hause geflogen. Das war wichtig für mich, um eine Pause von den ganzen Eindrücken zu bekommen und alle wieder zu sehen. Auf einem Blog haben wir von unseren Erlebnissen berichtet.

Bernd Beutel, 55 J

Wenn die Eltern so weit weg sind, fehlt den Kindern natürlich eine Anlaufstelle. Unsere Töchter waren Anfang bis Mitte zwanzig und haben alle studiert, als wir losgefahren sind. In den zwei Jahren gab es immer wieder aufregende Ereignisse und Probleme. Eine Tochter hat ihr erstes Studium abgebrochen, den Ort und das Fach gewechselt. Per E-Mail haben wir versucht, ihr zu helfen.

Zwei Kinder haben uns unterwegs besucht und sind ein Stück mitgereist. Mit einer Tochter waren wir direkt am Anfang zwei Wochen in Argentinien unterwegs. Unsere jüngste Tochter hat uns in Mittelamerika begleitet. Das war gut, damit wir Zeit hatten, die Vorkommnisse daheim zu besprechen und zu helfen. Im vergangenen Sommer hat unsere älteste Tochter geheiratet, da sind wir nach Hause geflogen. Nicht nur unsere Kinder waren ein Thema. Auch unsere Eltern sind schon älter und waren in den letzten Jahren mehrfach im Krankenhaus.



Bevor wir los sind, haben wir uns gefragt: Leben wir jetzt unser Leben oder das, was die anderen von uns erwarten? Wenn wir immer Rücksicht darauf nehmen, wann und von wem wir gebraucht werden, dann sind wir schnell selbst zu alt, um so reisen zu können. Deshalb machen wir jetzt unser Ding.

Besonders beeindruckt haben mich die Anden. Ich habe dort einen 6.300 Meter hohen Gipfel bestiegen. Ehrlich gesagt freue ich mich schon, wenn in drei Monaten unser aktueller Heimaturlaub vorbei ist und wir wieder in Mexiko sind. Das wird die letzte Etappe. Wie es danach für uns weiter geht, werden wir sehen, wenn wir zurück in Deutschland sind.