Warum äußern sich Professoren nicht in Debatten? Unser Autor sagt: Der pragmatisch-karriereorientierte Typ ist gefragt – mit einer Heidenangst vorm Scheitern.

Neuer Kalter Krieg, Europa in der Krise, Flüchtlingsdrama – warum äußern sich dazu so wenige Professoren in der Öffentlichkeit? Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, 46, führte dies unter der Frage "Wo seid ihr, Professoren?" (ZEIT Nr. 31) auf Fehlanreize in der Wissenschaft zurück. Die Debatte setzt sich in den CHANCEN und online fort. Texte unter: www.zeit.de/professoren.

Als Rettungssanitäter kam ich nachts in die Slums der Universitätsstadt Gießen. Wir versorgten Verletzte, schlichteten Streit und wenn ein Polizist zu barsch, gar übergriffig wurde, meldete sich einer der Bewohner der "Gummiinsel" zu Wort: "Wenn sie jetzt nicht aufhören, dann sagen wir das dem Professor." Ruhe kehrte ein, die Obrigkeit zog sich zurück. Der schlichte Satz hatte ein unglaubliches Gewicht. Der Professor, Horst Eberhard Richter, war Direktor der Psychosomatischen Klinik, Autor zahlreicher Bücher. Er hatte Selbsthilfegruppen aufgebaut in denen die Gedemütigten und Beleidigten sich trafen, manchmal kam er vorbei, hörte sich die Sorgen an und bemühte sich um Abhilfe.

Einmal bei einem "Teach-In" stand er auf und sagte: "Besonders wir verbeamteten Intellektuellen müssen gegen das Ungerechte aufbegehren, denn wir sind abgesichert, anders als die kleine Verkäuferin bei Karstadt." Das hat mir gefallen. Wer in dieser Beschreibung nur eine romantische Idealisierung nach 68er Zeit sehen mag, ist selbst Schuld, denn Richter handelte weder aus Schuldgefühlen heraus, noch aus einem ideologischen Muster, er hatte ein Gespür dafür, dass Widerstand und Fürsorge eine eigene Ästhetik entwickeln können.

Der Bruch den wir heute erleben, dass gebildete Menschen, Kopfarbeiter schweig- und fügsam geworden sind, lässt sich nicht damit erklären, dass Intellektuelle und Professoren zwei soziologisch unterschiedliche Gruppen sein sollen, wie es meines Erachtens Sandra Richter tut. Der Grund liegt darin verborgen, dass Intellektuelle weniger Interesse haben, sich in parteipolitische Kontexte einzuklinken.

Dafür gibt es zahlreiche Beispiele, insbesondere im Umfeld der Sozialdemokratie und der Grünen ist das nachlesbar: Weder der Jurist Axel Azzola oder der Philosoph Ulrich Sonnemann, noch Oskar Negt oder eine Ingeborg Maus waren auf Dauer gerne gesehene Diskutanten in den Parteien auf dem Weg zur Regierungsmacht. Ludwig von Friedeburg war in den 1970er Jahren als Kultusminister in Hessen eine Ausnahme, ein kurzer Sommer der schulisch- und hochschulpolitischen Veränderungsprozesse.

Bereits seit Mitte der 1970er Jahre haben die politischen Eliten sich neu organisiert, wer an den Hochschulen in Leitungspositionen und in der Politik gestalten durfte, waren weniger Künstler noch Intellektuelle, der pragmatische, karriere-orientierte Typus war gefragt und bereits da setzte bei den souveränen Denkern ein Entmutigungsprozess ein. Die Nähe des Geistes zum politischen Handeln war in Deutschland wenige Jahre nach 68 schon nicht mehr erwünscht. Also muss sie neu errungen werden und dies mit einigen Risiken.

Christoph Nix (1954) ist Theaterintendant in Konstanz, Rechtsanwalt in Landshut und lehrt als Professor an der Universität in Bremen Jugendstrafrecht und Bühnenrecht.

Der Universitätsangestellte, der Sozialisationstyp, der erst einmal nur verbeamtet und "verpostet" sein will, ist der Gewinner der 68er Revolte, er wehrt sich nicht und mischt sich nicht ein. Colin Croach bestätigt dies in seinen Studien zur Postdemokratie des 21. Jahrhunderts.