Der Bundestag hat beschlossen, befristete Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen zu reformieren. Das bisherige Wissenschaftszeitvertragsgesetz war in die Kritik geraten, weil es in den vergangenen Jahren häufig prekäre Arbeitsverhältnisse verursacht hatte.



Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU) sagte, die Möglichkeit, Verträge von Angestellten zu befristen, sei ausgenutzt worden. Das solle mit dem neuen Gesetz geändert werden. Nach Angaben der Bildungsgewerkschaft GEW hatten zuletzt neun von zehn wissenschaftlichen Uni-Mitarbeitern nur Zeitverträge.

Durch die Reform sollen Angestellte künftig nicht mehr von einem befristeten Beschäftigungsverhältnis in das nächste weitergereicht werden. Stattdessen sollen Projektdauer und Qualifizierungsziele über die Laufzeiten der Verträge entscheiden. Damit soll etwa unterbunden werden, dass Uni-Daueraufgaben durch befristet eingestelltes Personal erledigt werden, das gar keine wissenschaftliche Qualifizierung anstrebt. Die Dauer wissenschaftlicher Hilfstätigkeiten soll auf sechs Jahre erhöht werden.

Die Opposition kritisierte die Reform, die von den Abgeordneten der Regierungskoalition verabschiedet worden war. "Der Entwurf der Bundesregierung lässt auch nach jahrelanger Debatte die größten Missstände bestehen", sagte Nicole Gohle von der Linken. "Nach wie vor sind kurze Vertragslaufzeiten und Kettenbefristungen möglich." Der Grünen-Politiker Kai Gehring sagte, Union und SPD würden weiterhin riskieren, dass sich junge Talente gegen eine Laufbahn in der Wissenschaft entscheiden.

Die Hochschulexperten der schwarz-roten Koalition hatten sich im Juni auf eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes geeinigt, um jüngeren Dozenten und Wissenschaftlern an den Hochschulen verlässlichere Karrierewege zu ermöglichen.