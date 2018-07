ZEIT Studienführer: Warum brauchen Studenten, deren Eltern nicht studiert haben, spezielle Unterstützung?

Jennifer Schmidt: Die eigenen Eltern können einem oft nicht weiterhelfen, zum Beispiel wenn man sich mit dem Bafög-Antrag oder einer Hausarbeit rumschlägt, oder wenn es um die Studienfinanzierung geht. Ich habe mein Stipendium zum Beispiel nur dank des Tipps eines Kommilitonen aus einer Akademikerfamilie bekommen. Aber es geht auch um Grundsätzliches. Nichtakademische Eltern raten oft eher zu ihrem eigenen Lebensweg als zu einem Studium, von dem sie nichts wissen.

ZEIT Studienführer: Sind die Eltern nicht stolz auf ihren Nachwuchs?

Schmidt: Natürlich unterstützen manche ihre Kinder beim Weg an die Uni, damit sie es mal besser haben. Aber andere blockieren: Warum willst du so hoch hinaus – wir haben doch auch ein gutes Leben? In Arbeiterfamilien sind auch Vorurteile gegenüber den "faulen Studenten" weiter verbreitet – da heißt es oft: Mach erst eine Ausbildung, dann kannst du immer noch studieren. Die Erfahrung zeigt aber, dass das oft sehr schwierig für sie ist.

ZEIT Studienführer: Wie hilft Arbeiterkind.de konkret?

Schmidt: Grundlegende Informationen und Adressen von Ansprechpartnern stehen auf unserer Website. Wir beraten per Mail oder verabreden uns zum Kaffee, wenn der Ratsuchende in der Nähe wohnt. Ich habe mal eine Schülerin beraten, die studieren wollte, aber Angst vor den Bafög-Schulden hatte. Auch ihre Mutter war dagegen. Nach dem Gespräch war alles wieder offen, weil ich erklären konnte, dass die Hälfte des Bafögs ein Geschenk vom Staat ist und ein Teil der zurückzuzahlenden Summe erlassen werden kann. Niemand muss Scheu haben, uns anzuschreiben – auch die Professoren stehen nicht umsonst in der Liste.

Die Fragen stellte Sabrina Ebitsch