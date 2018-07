5 Antworten aus der Uni

DIE PROFESSORIN



ZEIT Studienführer: Was ist der Unterschied zwischen Professoren und Lehrern?

Daniela Elsner 44, ist seit fünf Jahren Professorin am Institut für England- und Amerikastudien der Universität Frankfurt am Main.

Daniela Elsner: Lehrer forschen nicht, Lehrer unterrichten. Professoren machen beides. Ich halte Vorlesungen und Seminare, habe aber auch Forschungsprojekte, in denen ich Untersuchungen durchführe. Und manchmal vermischt sich auch beides. Dann helfen mir die Studenten bei den Untersuchungen. Zum Beispiel haben wir eine mehrsprachige Software für Grundschüler entwickelt, mit einer vierten Klasse getestet und die Kinder dazu befragt.

ZEIT Studienführer: Und was unterscheidet Studenten von Schülern?

Elsner: Als Student hat man sehr viele Freiheiten und viel mehr Wahlmöglichkeiten. Aber Studenten müssen dafür auch selbstständiger sein. An der Uni sagt einem niemand, dass man auch mal außerhalb der Seminarlektüre etwas lesen sollte. Aber Lesen ist extrem wichtig fürs Studium. Die Professoren erwarten, dass die Studenten selbstständig in die Bibliothek gehen und sich selbst wichtige Texte suchen und lesen.

ZEIT Studienführer: Was erwarten Profs sonst noch von ihren Studenten?

Elsner: Pünktlichkeit, Freundlichkeit und Sorgfalt. Das sind die Grundkompetenzen, die ich wichtig finde. Und dass man sich wirklich für das interessiert, was man studiert.





Franka Höhnemann 22, studiert Kunstgeschichte, Medien- und Theaterwissenschaften an der Uni Erlangen-Nürnberg und gibt als Tutorin Kurse für Erstsemester.

DIE TUTORIN



ZEIT Studienführer: Wie kommt man gut ins Studium?

Franka Höhnemann: Zu Beginn des Studiums belegt man Einführungsveranstaltungen. Bei mir war das zum Beispiel die Vorlesung "Einführung in die Kunstgeschichte". So kriegt man gleich einen guten Überblick. Außerdem gibt es Tutorien, zum Beispiel über "Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens", die sind hilfreich. Dort lernt man, wie man mit wissenschaftlichen Texten umgeht und worauf man bei Hausarbeiten achten sollte.

ZEIT Studienführer: Wie findet man ein Thema für die Hausarbeit?

Höhnemann: Meistens hält man während des Semesters im Seminar ein Referat. Die Themen dafür gibt der Dozent vor. Zum eigenen Referatsthema kann man dann normalerweise auch die Hausarbeit schreiben. Man hat sich damit also schon auseinandergesetzt und Fachliteratur dazu gelesen. Da fällt einem die Hausarbeit gar nicht mehr so schwer.

ZEIT Studienführer: Wie viel muss man an der Uni lernen?

Höhnemann: Das ist ganz unterschiedlich. Manche machen sich einen Lernplan fürs ganze Semester, andere fangen erst zwei Tage vor der Prüfung an. Ich persönlich finde stetiges Lernen gut. Im besten Fall geht man zu den Veranstaltungen und guckt sich den Stoff danach gleich in der Bibliothek an.





Holger Walther 55, ist Diplom-Psychologe und arbeitet in der Psychologischen Beratungsstelle der Berliner Humboldt-Universität.

DER PSYCHOLOGE



ZEIT Studienführer: Was macht man, wenn man Angst vor dem Studium hat?

Holger Walther: Man kann Studieren nicht üben – ein Studium ist eine neue, unbekannte Situation, die auch Angst machen kann. Man sollte sich ein bis zwei Semester geben, um das Studieren richtig kennenzulernen. Ein bisschen Bammel haben ist okay. Und wenn es einem gar nicht gefällt, kann man immer noch darüber nachdenken, das Fach oder die Uni zu wechseln.

ZEIT Studienführer: Was tut man gegen Prüfungsangst?

Walther: Prüfungsangst geht nicht irgendwie von allein weg, sondern muss gezielt angegangen werden. Bei ängstlichen Menschen hilft der Sprung ins kalte Wasser nicht, weil mit jeder weiteren schlechten Erfahrung die Angst bestätigt wird. An vielen Hochschulen gibt es Workshops und Gruppenseminare, in denen man lernt, mit Prüfungsangst umzugehen.

ZEIT Studienführer: Wie verhindert man, dass das Studium zu einer Belastung wird?

Walther: Jeder Tage sollte grob aus den Elementen Schlaf, Arbeit und Erholung bestehen – jeweils sechs bis acht Stunden lang. Beim Schlaf ziehen die wenigstens etwas ab, aber wenn man sich überlastet fühlt, kommt häufig die Erholung zu kurz. Gerade in Stressphasen kann man sich belohnen, mit Verabredungen, Spazierengehen oder Seriengucken auf dem Sofa.