… Klimaforscher/-in?

Dass die größten Supercomputer der Welt für die Klimaforscher rechnen, ist kein Zufall. Die Materie ist hochkomplex, deshalb arbeiten an den rund 20 Klimaforschungszentren in Deutschland Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen zusammen. Häufig sind das Meteorologen, Geophysiker, Ozeanografen, Forstwissenschaftler und andere Naturwissenschaftler, aber auch Mathematiker und Soziologen. Es gibt auch vereinzelt Studienangebote speziell für Klimatologie, etwa einen Nebenfach-Bachelor an der Uni Freiburg und einige Masterprogramme.

… Lektor/-in?

Je nach Verlag kommen Lektoren aus unterschiedlichen Studienfeldern, nicht nur aus den Geistes- und Sprachwissenschaften, sondern auch aus der Medizin, Physik oder VWL. Nach dem Studienabschluss (ein Master sollte es schon sein) lernen sie in ein- bis anderthalbjährigen Volontariaten in einem Verlag die Grundlagen des Berufs. Für das naturwissenschaftliche Fachlektorat finden die Verlage kaum Nachwuchs, in anderen Sparten hingegen bewerben sich sehr viele Interessenten: Um eine freie Lektorenstelle konkurrieren zum Beispiel beim Hanser Verlag bis zu 150 Bewerber. Neben Praktika sind sehr gute Fremdsprachenkenntnisse wichtig, damit man auch ausländische Buchmärkte beobachten kann. Dort sollen Lektoren neue Ideen, Texte und Autoren entdecken.

... Spiele-Entwickler/-in?

Computerspiele entstehen im Team. Der Game-Designer entwirft die Spielidee und die Grundzüge der Geschichte und Charaktere. Den "Bauplan" erklärt er den Programmierern, Grafikern und Textern. Selbst programmieren muss er nicht, Informatikkenntnisse sind aber hilfreich. Spieleentwicklung lässt sich an einigen Hochschulen (etwa der HTW Berlin) studieren, auch private Schulen bieten entsprechende Ausbildungen an. Die Branche ist auch für Quereinsteiger, zum Beispiel aus der Germanistik, offen. Die Nachfrage an Game-Designern ist groß, die Konkurrenz aber auch – und sie ist oft international. Die Arbeitssprache ist häufig Englisch.

... Diplomat/-in?

Das Auswärtige Amt ist für viele ein Traumziel. Der Weg dorthin führt über einen 14-monatigen Vorbereitungsdienst. Um dafür angenommen zu werden, muss man in der Regel einen Masterabschluss und sehr gute Sprachkenntnisse haben sowie ein aufwendiges Auswahlverfahren überstehen, zu dem Wissenstest, Einzelgespräch, Rollenspiel und Gruppenübung gehören. 2.000 Bewerber treten für einen von ungefähr 50 Plätzen an. Fast alle Diplomaten in spe haben mehrere Praktika im Ausland absolviert, etwa bei der Unesco, der EU, an deutschen Botschaften oder Goethe-Instituten. Juristen sind gern gesehen, außerdem Wirtschaftswissenschaftler und Politikwissenschaftler sowie Absolventen von Mischstudiengängen (Europastudien, Internationale Beziehungen, Ostasienwissenschaften).

... Social-Media-Manager/-in?

Ein Unternehmen in den sozialen Netzwerken präsent halten, Kampagnen fahren und anschließend deren Erfolg überwachen – das machen Social-Media-Manager. Drei von vier Betrieben nutzen laut dem Branchenverband Bitkom Social Media – mit steigender Tendenz. Social-Media-Manager können aus verschiedenen Fächern kommen. In jedem Fall brauchen sie Verständnis für Unternehmensstrategie sowie Kommunikations- und Organisationstalent. Außerdem sollten sie selbst bei Facebook, Instagram, WhatsApp und Co. aktiv sein. Seit einigen Jahren gibt es Studiengänge wie das Masterprogramm Online-Kommunikation an der Hochschule Anhalt. Private Medienhochschulen und -akademien bieten ähnliche Fächer an.

... Berufsschullehrer/-in?

Berufsschullehrer sind gesucht, und der Zustrom an Flüchtlingen verbessert ihre Chancen weiter. Lehrer an Berufsschulen haben wie alle Lehrer auf Lehramt studiert und ein Referendariat absolviert. In manchen Ländern (etwa in Bayern) müssen sie zudem eine handwerkliche Ausbildung vorweisen. Alternativ sind zwei Jahre Praktikum möglich, etwa in einem metallverarbeitenden Betrieb. An Berufsschulen unterrichten auch "Fachlehrer" (Praktiker mit einer pädagogischen Zusatzausbildung) und sogar Quereinsteiger.

... Unternehmensberater/-in?

Unternehmensberater sind bei weitem nicht nur Betriebswirte und Juristen. Bei Roland Berger haben rund 40 Prozent der Berater einen naturwissenschaftlichen oder einen Ingenieurabschluss, bei der Boston Consulting Group sind rund die Hälfte keine Betriebswirte. Auch Geisteswissenschaftler arbeiten bei den großen Beratungen, sie sind jedoch in der Minderheit. Die großen Beraterfirmen bieten regelmäßig Workshops und Seminare für Studenten an und sondieren dort den potenziellen Nachwuchs. Weit überdurchschnittliche Noten und mehrmonatige Praktika auch im Ausland helfen. Bewerber, die es in die engere Wahl geschafft haben, müssen häufig mehrtägige Auswahlverfahren mit Fallstudien, Präsentationen und Tests bestehen.

... Kommissar/-in?

Die Ausbildung zum Polizeikommissar ist in jedem Bundesland anders geregelt. In NRW etwa studiert man einen dreijährigen dualen Bachelor "Polizeikommissar/in" an einer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Dazu gehören Trainings und Praktika bei der Polizei. Die Note im Abi oder Fachabi ist überall egal, dafür gibt es Eingangstests, und es werden strenge Anforderungen an Körper und Psyche gestellt: Frauen dürfen in NRW zum Beispiel nicht kleiner als 1,63 Meter sein, bei Männern gilt 1,68 Meter als Mindestmaß. Wer an Asthma, Tinnitus oder Neurodermitis leidet, darf nicht Polizist werden. Vor allem aber müssen Polizisten psychisch stabil sein, weil sie unter Stress, teils sogar unter Lebensgefahr Entscheidungen treffen. Von fünf Bewerbern besteht in NRW meist nur einer das Auswahlverfahren, um zum Studium zugelassen zu werden.

... Streetworker/-in?

Streetworker sind unter anderem bei Jugendämtern, Wohlfahrtsverbänden oder kirchlichen Einrichtungen angestellt. Häufig haben sie Soziale Arbeit oder Sozialpädagogik studiert. Sie arbeiten auf der Straße und in Jugendzentren, begleiten Jugendliche aber auch zum Gericht oder zum Vorstellungsgespräch. Punkten kann man, wenn man sich in den jeweiligen Jugendszenen auskennt, auch Kenntnisse in Russisch, Arabisch oder Türkisch können nützen.

... Windkraftanlagenbauer/-in?

In den Büros, in denen Windparks geplant und berechnet werden, arbeiten Ingenieure verschiedener Fachrichtungen, zum Beispiel Bauingenieure, Elektrotechniker, Wirtschaftsingenieure und Maschinenbauer. Mittlerweile gibt es auch zahlreiche Ingenieurstudiengänge mit dem Schwerpunkt Umwelt oder Erneuerbare Energien und sogar Masterprogramme speziell für Windkrafttechnik. Der Markt für Windkraftanlagen wird von rund einem Dutzend großer Anbieter dominiert. Weil sie oft international tätig sind, sollte man gut Englisch sprechen.

... Kurator/-in?

Kuratoren konzipieren und leiten Ausstellungen in Museen. Klassischerweise arbeiten Kunsthistoriker in diesem Beruf, auch Kulturgeschichtler oder Ethnologen – je nachdem, um welche Art von Museum es sich handelt. Mit einem Bachelor kommt man nicht weit. In den großen Kunstmuseen wird sogar oft eine Promotion verlangt. Unabhängig vom Abschluss wird dann in einem zweijährigen Volontariat das Handwerk der Museumsarbeit vermittelt. Die Plätze in den renommierten Einrichtungen sind rar: Laut Kunsthistorikerverband können 60 bis 70 Bewerbungen auf eine Volontariatsstelle kommen.

... Erzieher/-in?

Erzieher sind zur Zeit sehr gefragt. Das nötige Wissen erwirbt man je nach Bundesland in einer Fachschule oder einer ähnlichen Einrichtung, außerdem gibt es lange Praxisphasen in den Kitas. Die Ausbildung dauert je nach Vorbildung zwischen drei und fünf Jahre. Es gibt mittlerweile auch eine Reihe von Studiengängen für Kindheitspädagogik, die Absolventen arbeiten ebenfalls häufig in Kitas. Teils ist es auch möglich, sich eine Erzieherausbildung auf ein späteres Studium anrechnen zu lassen.

... Meinungsforscher/-in?

In der Meinungsforschung muss man sich gut mit Statistik und den empirischen Methoden der Sozialforschung auskennen. Hier arbeiten unter anderem Psychologen, Soziologen, Kommunikationswissenschaftler oder Mathematiker. Der Berufseinstieg läuft häufig über Praktika in der Branche. Beim Institut für Demoskopie Allensbach bewerben sich im Schnitt 20 Hochschulabsolventen auf eine Stelle.