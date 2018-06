Das Deutsche Studentenwerk hat über 15.000 Studenten gefragt, wofür sie jeden Monat ihr Geld ausgeben

864 Euro gibt ein Student durchschnittlich im Monat aus, davon ...

... 68 Euro für Freizeit

Je größer die Stadt, desto teurer der Spaß: In Großstädten sind es sogar 77 Euro

... 298 Euro für Miete

Am billigsten wohnen Studenten in Chemnitz (211 Euro), am teuersten in Köln (359 Euro)

... 66 Euro für Gesundheit

Dazu zählen Medikamente und ab dem 25. Geburtstag die Krankenversicherung

... 165 Euro für Essen

Das ist gut ein Fünftel der Gesamtausgaben. Männer investieren etwas mehr als Frauen

... 52 Euro für Kleidung

Bei Studentinnen gehen 59 Euro im Monat für Schuhe, Schals und Co. drauf

... 82 Euro für Fahrtkosten

Viele fahren mit Bus und (U-)Bahn. Ein eigenes Auto kostet im Schnitt 117 Euro im Monat

... 133 Euro für Sonstiges

Ausgaben für Handy und Internet (33 Euro) oder Lernmittel (30 Euro) addieren sich schnell